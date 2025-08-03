Кельтский гороскоп деревьев на 3 августа 2025: Девам - вдохновение, Стрельцам - гармония

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Воскресенье, 3 августа – энергия внутренней сосредоточенности, творческого подхода и баланса между действием и тишиной. Сегодняшние деревья-покровители поддерживают каждый знак с мягкой силой, помогая обрести вдохновение, уверенность в решении и гармонию внутри себя.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 3 августа 2025 года

Овен – ель : устойчивость мыслей помогает держать ритм дня без спешки.

Телец – осина : ясность в коммуникации и плавность эмоций.

Близнецы – рябина : легкость и эмоциональная гибкость во взаимодействии.

Рак – самшит : внутренняя стабильность дарит покой в важные моменты.

Лев – клен : вдохновение и четкость в выборе – идеальный момент для творчества.

Дева – яблоня : мышление ясное, творческие идеи раздаются естественно.

Весы – черная бузина : очищение мыслей, гармония в отношениях.

Скорпион – глициния : творчество пробуждает эмоциональный поток и нестандартные решения.

Стрелок – ива : мягкая сила, гармония и способность адаптироваться к моменту.

Козерог - тыс : решительность и внутренняя выдержка помогают завершить важное.

Водолей — плющ : гибкость в подходе, креативные поиски новых путей.

Рыбы – осина: легкость во внутреннем мире, вдохновение через наблюдение и интуицию.

3 августа 2025 года – идеальный день для ритмического сочетания творчества и спокойствия, ясности разума и мягкой внутренней силы. Деревья-покровители символизируют вдохновение, гармонию и уверенное адаптационное мышление. Лучшая стратегия дня – действовать легко, но осознанно, слушать собственную интуицию и с уважением к себе завершать важное.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.