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Дата публикации
Категория
Астрология
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Кельтский гороскоп деревьев на 3 августа 2025: Девам - вдохновение, Стрельцам - гармония

3 августа – день творческого вдохновения и внутренней гармонии. Кельтские деревья-покровители помогут обнаружить ясность мыслей, сосредоточенность в делах и эмоциональный баланс.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Воскресенье, 3 августа – энергия внутренней сосредоточенности, творческого подхода и баланса между действием и тишиной. Сегодняшние деревья-покровители поддерживают каждый знак с мягкой силой, помогая обрести вдохновение, уверенность в решении и гармонию внутри себя.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 3 августа 2025 года

  • Овен – ель: устойчивость мыслей помогает держать ритм дня без спешки.

  • Телец – осина: ясность в коммуникации и плавность эмоций.

  • Близнецы – рябина: легкость и эмоциональная гибкость во взаимодействии.

  • Рак – самшит: внутренняя стабильность дарит покой в важные моменты.

  • Лев – клен: вдохновение и четкость в выборе – идеальный момент для творчества.

  • Дева – яблоня: мышление ясное, творческие идеи раздаются естественно.

  • Весы – черная бузина: очищение мыслей, гармония в отношениях.

  • Скорпион – глициния: творчество пробуждает эмоциональный поток и нестандартные решения.

  • Стрелок – ива: мягкая сила, гармония и способность адаптироваться к моменту.

  • Козерог - тыс: решительность и внутренняя выдержка помогают завершить важное.

  • Водолей — плющ: гибкость в подходе, креативные поиски новых путей.

  • Рыбы – осина: легкость во внутреннем мире, вдохновение через наблюдение и интуицию.

3 августа 2025 года – идеальный день для ритмического сочетания творчества и спокойствия, ясности разума и мягкой внутренней силы. Деревья-покровители символизируют вдохновение, гармонию и уверенное адаптационное мышление. Лучшая стратегия дня – действовать легко, но осознанно, слушать собственную интуицию и с уважением к себе завершать важное.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.

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