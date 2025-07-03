Кельтский гороскоп деревьев на 3 июля 2025: Львам — действовать, а Рыбам следует прислушиваться к интуиции.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп деревьев основан на учении древних друидов, которые верили, что каждый человек имеет свой "древесный" знак - покровителя, связанного с личностью и судьбой. В этом гороскопе на 3 июля 2025 года советы для каждого знака зодиака в соответствии с его деревом.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен - рябина

Сегодня вам хочется быть первыми во всем – и это естественно для вас. Рябина помогает сохранять внутренний баланс и не подвергаться агрессии. Хорошо подходит для начала нового дела или учебы.

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Телец - груша

Вкус жизни для вас – в деталях. День благоприятен для бытовых радостей, семейного общения, уюта. Груша учит наслаждаться моментом и не торопиться.

Близнецы – ива

Ива углубляет вас в эмоции. Сегодня — день, когда интуиция сильнее логики. Прислушивайтесь к предчувствиям. Возможно неожиданное романтическое сообщение или встреча.

Рак - яблоня

Для вас этот день о нежности, любви и спокойствии Если вы сомневаетесь в отношениях — пора сделать шаг вперед.

Лев – дуб

День решительности и силы Если вы давно откладывали важный разговор или проект — настал момент действовать.

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Дева – сосна

Сосна поможет вам сосредоточиться на главном и не распыляться. Следует замедлить темп и проанализировать, что действительно важно. День подходит для завершения дел и наведения порядка.

Весы – клен

Клен дает энергию перемен. Вы на распутье – и это нормально. Удачное время выбрать новый вектор, который будет приносить больше гармонии.

Скорпион - боярышник

Боярышник – символ защиты и силы. Вас могут попытаться втянуть в чужие эмоции или конфликты – не позволяйте этому. Сконцентрируйтесь на своих целях и держите внутреннюю опору.

Стрелец - ясень

Ваша жажда приключений сегодня найдет отзыв. Ясень – дерево путешественников и соискателей истины. День идеален для изучения нового, путешествий или интересных разговоров.

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Козерог - бук

Сегодня пора пересмотреть структуру жизни: планы, задачи, приоритеты. Бук помогает расставить все по полочкам. Идеальный день для организации дел или финансов.

Водолей – ольха

Ольха помогает раскрыть что-нибудь скрытое. Вы можете получить важную новость или внутреннее понимание, которое изменит ход событий. Доверьтесь течению, не сопротивляйтесь изменениям.

Рыбы - плющ

Плющ – символ интуиции. Вы можете услышать внутренний голос, который ответит на старый вопрос. Хорошо подойдет день для творчества, водных практик и уединения.

3 июля – день, когда стоит прислушиваться к себе и силам природы. Деревья-покровители подсказывают каждому знаку, в каком направлении лучше двигаться, чтобы быть в гармонии с миром.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.