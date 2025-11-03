Кельтский гороскоп деревьев на 3 ноября 2025 года: Ракам – нежность, Козорогам – уверенность.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день дарят поддержку, спокойствие и мягкую сосредоточенность.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овны находятся под покровительством Граба – это день действий, требующих дисциплины и точности. Ваша сила – в умении действовать спокойно, без спешки.

Тельцы получают поддержку Липы, которая смягчает мысли и эмоции, помогая сохранить тепло в отношениях.

Близнецы находятся под влиянием Дуба – внутренняя стабильность и решительность сопровождают каждый ваш шаг.

Ракам отвечает Ива — дерево душевной нежности, которое помогает отпустить эмоциональное напряжение и снова почувствовать сердце.

Львов сопровождает Осина — открытость к переменам, умение гибко реагировать и не держаться за старое.

Девам покровительствует Бук — внутренний порядок, четкость и ощущение, что вы держите руль в собственных руках.

Весов вдохновляет Маслина — спокойствие, мирность и мягкая уравновешенность в словах и действиях.

Скорпионы получают силу от Кипариса, дающего выдержку, глубокое понимание процессов и способность видеть истину без эмоций.

Стрельцы находятся под покровом Клена, поддерживающего творческие импульсы и пробуждающего легкость в общении.

Козероги находят опору в Смереке — дерево самодисциплины, силы духа и внутренней уверенности.

Водолеи имеют рядом Рябин — символ заботы, света и доброжелательности; она поддерживает связи и вдохновляет честность в отношениях.

Рыбы черпают энергию от Сливы — нежность, эмоциональное восстановление и покой в душе после волнений.

3 ноября 2025 года — это день равновесия и самопознания. Энергия этого периода способствует гармонии, мягкому движению вперед и более глубокому пониманию собственных чувств. Деревья-покровители поддерживают устойчивость и открывают новую фазу спокойного роста.

