Кельтский гороскоп деревьев на 3 ноября 2025 года: Ракам – нежность, Козорогам – уверенность.
3 ноября 2025 года – день внутреннего восстановления. После глубоких событий Самайна приходит потребность собрать энергию, почувствовать собственную стабильность и определить, что для вас действительно важно.
Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день дарят поддержку, спокойствие и мягкую сосредоточенность.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овны находятся под покровительством Граба – это день действий, требующих дисциплины и точности. Ваша сила – в умении действовать спокойно, без спешки.
Тельцы получают поддержку Липы, которая смягчает мысли и эмоции, помогая сохранить тепло в отношениях.
Близнецы находятся под влиянием Дуба – внутренняя стабильность и решительность сопровождают каждый ваш шаг.
Ракам отвечает Ива — дерево душевной нежности, которое помогает отпустить эмоциональное напряжение и снова почувствовать сердце.
Львов сопровождает Осина — открытость к переменам, умение гибко реагировать и не держаться за старое.
Девам покровительствует Бук — внутренний порядок, четкость и ощущение, что вы держите руль в собственных руках.
Весов вдохновляет Маслина — спокойствие, мирность и мягкая уравновешенность в словах и действиях.
Скорпионы получают силу от Кипариса, дающего выдержку, глубокое понимание процессов и способность видеть истину без эмоций.
Стрельцы находятся под покровом Клена, поддерживающего творческие импульсы и пробуждающего легкость в общении.
Козероги находят опору в Смереке — дерево самодисциплины, силы духа и внутренней уверенности.
Водолеи имеют рядом Рябин — символ заботы, света и доброжелательности; она поддерживает связи и вдохновляет честность в отношениях.
Рыбы черпают энергию от Сливы — нежность, эмоциональное восстановление и покой в душе после волнений.
3 ноября 2025 года — это день равновесия и самопознания. Энергия этого периода способствует гармонии, мягкому движению вперед и более глубокому пониманию собственных чувств. Деревья-покровители поддерживают устойчивость и открывают новую фазу спокойного роста.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.