Кельтский гороскоп деревьев на 3 сентября 2025 года: Рыбам — душевный комфорт, Стрельцам — шаг к новому

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа поддерживают тех, кто стремится к силе, вдохновению и душевному комфорту одновременно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен — Ель : стабильность и твердость духа, нужно действовать с уверенностью.

Телец — Осина : ясность в коммуникации и внутренняя гибкость, открывающая новые пути.

Близнецы — Рябина : эмоциональная отзывчивость, легкость во взаимодействии и исцеление через внимание.

Рак — Самшит : внутренняя стойкость, которая дает опору в важные моменты.

Лев — Клен : яркие идеи и возможность реализовать их с упорством.

Дева — Ясень : ясность мыслей, организованность и рациональный подход к делам.

Весы — Черная бузина : возможность освободиться от сомнений и найти новую перспективу.

Скорпион — Дуб : мощь в тишине, сила, являющаяся фундаментом для трансформаций.

Стрелец — Глициния : вдохновение, легкость в поиске нестандартного, свобода в действиях.

Козерог — Тис : решительность, которая помогает завершить важное на должном уровне.

Водолей — Плющ : адаптивность, способность выбрать лучший путь в любой ситуации.

Рыбы — Ива: тонкая чувствительность, гармония, которая вдохновляет через внутреннее спокойствие.

3 сентября — день, когда душевность и ясность ведут к правильным решениям. Деревья-покровители вдохновляют действовать уверенно, оставаясь в гармонии с собой и окружающим миром.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.