Кельтский гороскоп деревьев на 3 сентября 2025 года: Рыбам — душевный комфорт, Стрельцам — шаг к новому
3 сентября 2025 года — день, когда внутреннее спокойствие становится стартом для решительных движений. Естественная энергия направляет на баланс: сначала ощутить, потом действовать.
Деревья-покровители кельтского гороскопа поддерживают тех, кто стремится к силе, вдохновению и душевному комфорту одновременно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен — Ель: стабильность и твердость духа, нужно действовать с уверенностью.
Телец — Осина: ясность в коммуникации и внутренняя гибкость, открывающая новые пути.
Близнецы — Рябина: эмоциональная отзывчивость, легкость во взаимодействии и исцеление через внимание.
Рак — Самшит: внутренняя стойкость, которая дает опору в важные моменты.
Лев — Клен: яркие идеи и возможность реализовать их с упорством.
Дева — Ясень: ясность мыслей, организованность и рациональный подход к делам.
Весы — Черная бузина: возможность освободиться от сомнений и найти новую перспективу.
Скорпион — Дуб: мощь в тишине, сила, являющаяся фундаментом для трансформаций.
Стрелец — Глициния: вдохновение, легкость в поиске нестандартного, свобода в действиях.
Козерог — Тис: решительность, которая помогает завершить важное на должном уровне.
Водолей — Плющ: адаптивность, способность выбрать лучший путь в любой ситуации.
Рыбы — Ива: тонкая чувствительность, гармония, которая вдохновляет через внутреннее спокойствие.
3 сентября — день, когда душевность и ясность ведут к правильным решениям. Деревья-покровители вдохновляют действовать уверенно, оставаясь в гармонии с собой и окружающим миром.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
