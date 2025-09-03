ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 3 сентября 2025 года: Рыбам — душевный комфорт, Стрельцам — шаг к новому

3 сентября 2025 года — день, когда внутреннее спокойствие становится стартом для решительных движений. Естественная энергия направляет на баланс: сначала ощутить, потом действовать.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа поддерживают тех, кто стремится к силе, вдохновению и душевному комфорту одновременно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

  • Овен — Ель: стабильность и твердость духа, нужно действовать с уверенностью.

  • Телец — Осина: ясность в коммуникации и внутренняя гибкость, открывающая новые пути.

  • Близнецы — Рябина: эмоциональная отзывчивость, легкость во взаимодействии и исцеление через внимание.

  • Рак — Самшит: внутренняя стойкость, которая дает опору в важные моменты.

  • Лев — Клен: яркие идеи и возможность реализовать их с упорством.

  • Дева — Ясень: ясность мыслей, организованность и рациональный подход к делам.

  • Весы — Черная бузина: возможность освободиться от сомнений и найти новую перспективу.

  • Скорпион — Дуб: мощь в тишине, сила, являющаяся фундаментом для трансформаций.

  • Стрелец — Глициния: вдохновение, легкость в поиске нестандартного, свобода в действиях.

  • Козерог — Тис: решительность, которая помогает завершить важное на должном уровне.

  • Водолей — Плющ: адаптивность, способность выбрать лучший путь в любой ситуации.

  • Рыбы — Ива: тонкая чувствительность, гармония, которая вдохновляет через внутреннее спокойствие.

3 сентября — день, когда душевность и ясность ведут к правильным решениям. Деревья-покровители вдохновляют действовать уверенно, оставаясь в гармонии с собой и окружающим миром.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.

