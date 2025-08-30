Кельтский гороскоп деревьев на 30 августа 2025: Ракам — тепло в отношениях, Водолеям — вдохновение

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

30 августа 2025 года — день, когда гармоничное сочетание душевного заземления и активности становится ключом к производительности. Естественная поддержка помогает обрести внутреннее спокойствие и одновременно внутреннюю мотивацию. Деревья-покровители кельтского гороскопа вдохновляют поступать с балансом и уверенностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители для всех знаков зодиака:

Овен — Ясен : ясность намерений, свежие идеи и естественная решимость по делам.

Телец — Смерека : дисциплина, внутренняя стабильность и мудрые решения.

Близнецы — Береза : легкость общения, обновления, вдохновение в общих действиях.

Рак — Орех : чувственность и тепло взаимодействий, сила через эмоциональную открытость.

Лев — Кипарис : внутренняя стойкость, гордый покой и влияние из-за стабильности.

Дева — Граб : разумная планировка, порядок в деталях, действенность в быту.

Весы — Липа : гармония во взаимоотношениях, дипломатичность и уравновешенность.

Скорпион — Вяз : проницательность, внутренняя структура и энергия трансформации.

Стрелец – Инжир : творческий подъем, открытость к новому, комфорт в самовыражении.

Козерог — Бук : стратегическая зрелость, планирование с опорой на проверенные ресурсы.

Водолей — Ива : чувствительность к изменениям, вдохновение и адаптивная креативность.

Рыбы — Плющ: внутренняя тишина, эмоциональная глубина и способность восстановиться душой.

30 августа — день, когда душевное равновесие и энергия действий способствуют развитию. Деревья-покровители поддерживают, помогая соединить внутреннюю гармонию с производительностью. Сегодня – идеальное время для прояснения намерений и уверенных шагов вперед.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.