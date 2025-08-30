ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 30 августа 2025: Ракам — тепло в отношениях, Водолеям — вдохновение

30 августа 2025 года — день, когда эмоциональное тепло и вдохновение помогают обрести гармонию. Деревья-покровители поддержат Раков в отношениях, а Водолеев вдохновят на новые идеи и смелые шаги.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

30 августа 2025 года — день, когда гармоничное сочетание душевного заземления и активности становится ключом к производительности. Естественная поддержка помогает обрести внутреннее спокойствие и одновременно внутреннюю мотивацию. Деревья-покровители кельтского гороскопа вдохновляют поступать с балансом и уверенностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители для всех знаков зодиака:

  • Овен — Ясен: ясность намерений, свежие идеи и естественная решимость по делам.

  • Телец — Смерека: дисциплина, внутренняя стабильность и мудрые решения.

  • Близнецы — Береза: легкость общения, обновления, вдохновение в общих действиях.

  • Рак — Орех: чувственность и тепло взаимодействий, сила через эмоциональную открытость.

  • Лев — Кипарис: внутренняя стойкость, гордый покой и влияние из-за стабильности.

  • Дева — Граб: разумная планировка, порядок в деталях, действенность в быту.

  • Весы — Липа: гармония во взаимоотношениях, дипломатичность и уравновешенность.

  • Скорпион — Вяз: проницательность, внутренняя структура и энергия трансформации.

  • Стрелец – Инжир: творческий подъем, открытость к новому, комфорт в самовыражении.

  • Козерог — Бук: стратегическая зрелость, планирование с опорой на проверенные ресурсы.

  • Водолей — Ива: чувствительность к изменениям, вдохновение и адаптивная креативность.

  • Рыбы — Плющ: внутренняя тишина, эмоциональная глубина и способность восстановиться душой.

30 августа — день, когда душевное равновесие и энергия действий способствуют развитию. Деревья-покровители поддерживают, помогая соединить внутреннюю гармонию с производительностью. Сегодня – идеальное время для прояснения намерений и уверенных шагов вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

