Кельтский гороскоп деревьев на 30 июля 2025: Близнецы — ясность мыслей, Скорпионы — внутренняя устойчивость

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Кельтский гороскоп деревьев — давняя система, в которой каждый день имеет своего природного покровителя.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака

Овны (21 марта – 20 апреля)

Дерево дня: слива

День для мягких, но уверенных шагов. Слива помогает действовать благоразумно, сохраняя внутреннее спокойствие.

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Тельцы (21 апреля – 20 мая)

Дерево дня: осина

Осина поможет отпустить эмоциональное бремя. Это хороший момент, чтобы завершить старые дела и очистить пространство.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Дерево дня: дуб

Дуб дает ясность мнений и силу принимать решение. Используйте этот день для стратегических планов.

Раки (22 июня – 22 июля)

Дерево дня: береза

Береза поддерживает в новых начинаниях и помогает мягко выйти из истощающих ситуаций.

Львы (23 июля – 23 августа)

Дерево дня: бук

Бук способствует мудрым шагам и взвешенным действиям. Сегодня следует действовать без спешки, но уверенно.

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Девы (24 августа – 23 сентября)

Дерево дня: яблоня

Яблоня пробуждает гармонию и доброту. Направьте внимание на отношения и семейный комфорт.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Дерево дня: липа

Липа помогает восстановить внутренний баланс и найти точки опоры по ежедневным делам.

Скорпионы (24 октября – 22 ноября)

Дерево дня: тис

Тис придает выдержку и силу духа. Вы способны спокойно справиться с любыми вызовами.

Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)

Дерево дня: боярышник

Боярышник защищает от эмоциональной перегрузки и помогает держать равновесие в сложных разговорах.

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Козероги (22 декабря – 20 января)

Дерево дня: орех

Орех поможет отделить главное от второстепенного.

Водолеи (21 января – 18 февраля)

Дерево дня: лиственница

Лиственница открывает новые возможности. Сегодня хорошо начинать смелые проекты или предлагать идеи.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Дерево дня: Груша

Груша наполняет день мягкостью и теплом. Уделите внимание тем, кто вам важен.

30 июля – это время, когда внутренняя уверенность сочетается с мягкостью в поступках. Деревья дня помогут действовать благоразумно и поддерживать баланс между эмоциями и логикой.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине.

Знаток влияния планет считает, что Россия будет атаковать еще более крупные города, но финал возможен уже скоро.