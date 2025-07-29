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Кельтский гороскоп деревьев на 30 июля 2025: Близнецы — ясность мыслей, Скорпионы — внутренняя устойчивость
Сегодняшняя энергия поможет сосредоточиться на главном, убрать излишнее и двигаться вперед без сомнений. Это время для честности с собой и взвешенных решений.
Кельтский гороскоп деревьев — давняя система, в которой каждый день имеет своего природного покровителя.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака
Овны (21 марта – 20 апреля)
Дерево дня: слива
День для мягких, но уверенных шагов. Слива помогает действовать благоразумно, сохраняя внутреннее спокойствие.
Тельцы (21 апреля – 20 мая)
Дерево дня: осина
Осина поможет отпустить эмоциональное бремя. Это хороший момент, чтобы завершить старые дела и очистить пространство.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Дерево дня: дуб
Дуб дает ясность мнений и силу принимать решение. Используйте этот день для стратегических планов.
Раки (22 июня – 22 июля)
Дерево дня: береза
Береза поддерживает в новых начинаниях и помогает мягко выйти из истощающих ситуаций.
Львы (23 июля – 23 августа)
Дерево дня: бук
Бук способствует мудрым шагам и взвешенным действиям. Сегодня следует действовать без спешки, но уверенно.
Девы (24 августа – 23 сентября)
Дерево дня: яблоня
Яблоня пробуждает гармонию и доброту. Направьте внимание на отношения и семейный комфорт.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Дерево дня: липа
Липа помогает восстановить внутренний баланс и найти точки опоры по ежедневным делам.
Скорпионы (24 октября – 22 ноября)
Дерево дня: тис
Тис придает выдержку и силу духа. Вы способны спокойно справиться с любыми вызовами.
Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)
Дерево дня: боярышник
Боярышник защищает от эмоциональной перегрузки и помогает держать равновесие в сложных разговорах.
Козероги (22 декабря – 20 января)
Дерево дня: орех
Орех поможет отделить главное от второстепенного.
Водолеи (21 января – 18 февраля)
Дерево дня: лиственница
Лиственница открывает новые возможности. Сегодня хорошо начинать смелые проекты или предлагать идеи.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Дерево дня: Груша
Груша наполняет день мягкостью и теплом. Уделите внимание тем, кто вам важен.
30 июля – это время, когда внутренняя уверенность сочетается с мягкостью в поступках. Деревья дня помогут действовать благоразумно и поддерживать баланс между эмоциями и логикой.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине.
Знаток влияния планет считает, что Россия будет атаковать еще более крупные города, но финал возможен уже скоро.