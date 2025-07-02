Кельтский гороскоп деревьев на 30 июня – 6 июля 2025: советы природы для каждого знака зодиака

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский календарь деревьев — это древняя система, где каждый период соответствует определенному дереву с собственной энергетикой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Советы природы для каждого знака зодиака

Овен — сосна

Вам нужна перезагрузка. Возвратитесь к источникам внутренней силы. Выход на природу — не блажь, а необходимость.

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Телец — орех

Нестандартные решения приведут к стабильности. Не сопротивляйтесь изменениям — они работают на вас.

Близнецы — ясень

Вас поддерживает поток вдохновения. Но помните: понимание рождается в тишине.

Рак — груша

Тепло, уют и поддержка — самое ценное для вас сейчас. Заботьтесь о себе так, как вы заботитесь о других.

Лев — кедр

Ваш авторитет растет, но помните: сила в мудрости, а не в громкости. Слушайте сердце.

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Дева - яблоня

В простых вещах — настоящая магия. Создайте красоту вокруг себя — и она вернется к вам.

Весы — береза

Наводите порядок. Пора избавиться от лишнего — в мыслях, пространстве, отношениях. После этого придет обновление.

Скорпион — инжир

Прислушивайтесь к интуиции. Ваша глубина — дар, если не прятаться в ней, а познавать себя.

Стрелец — бук

Ваша энергия мощна. Направьте ее на обучение, планирование, реализацию идей. Но оставьте место для тишины.

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Козерог — ель

Это ваше время для гармонии. Не нужно спешить — достаточно идти в ритме своего сердца.

Водолей — масло

Миротворчество — ваш ключ. Умение слышать и договариваться сделает вас сильнее этой недели.

Рыбы — вяз

Ваша чувствительность — не слабость, а инструмент творения.

Эта неделя просит нас быть более нежными к себе, более открытыми к жизни и более внимательными к сигналам души. Природа шепчет: гармония начинается с принятия.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.