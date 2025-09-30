Кельтский гороскоп деревьев на 30 сентября 2025: Девам — сосредоточенность, Стрельцам — новые идеи

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить внутреннюю концентрацию, не утрачивая творческого подъема и душевной гармонии.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : сила и решительность помогут завершить начатое.

Телец — Маслина : миролюбие и гармония в общении.

Близнецы — Осина : легкость в новых знакомствах и гибкость в решениях.

Рак — Ива : эмоциональная чувствительность и поддержка от близких.

Лев — Бук : мудрость и уверенность в собственных силах.

Дева — Граб : внимательность и сосредоточенность помогут в важных деталях.

Весы — Липа : душевный комфорт и ощущение внутреннего мира.

Скорпион — Смерека : выносливость и стабильность в ежедневных делах.

Стрелец — Клен : новые идеи, вдохновение и желание действовать.

Козерог — Вяз : структура, логика и последовательность в планах.

Водолей — Рябина : искренность и поддержка в кругу близких людей.

Рыбы — Слива: нежность и гармония во внутреннем мире.

30 сентября 2025 будет способствовать ясности мнений и вдохновению. Деревья-покровители помогут обрести равновесие между рациональностью и эмоциями, укрепить уверенность и завершить месяц на гармоничной ноте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

