- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 30 сентября 2025: Девам — сосредоточенность, Стрельцам — новые идеи
30 сентября 2025 года — день, когда энергия ясности сочетается с вдохновением.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить внутреннюю концентрацию, не утрачивая творческого подъема и душевной гармонии.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Дуб: сила и решительность помогут завершить начатое.
Телец — Маслина: миролюбие и гармония в общении.
Близнецы — Осина: легкость в новых знакомствах и гибкость в решениях.
Рак — Ива: эмоциональная чувствительность и поддержка от близких.
Лев — Бук: мудрость и уверенность в собственных силах.
Дева — Граб: внимательность и сосредоточенность помогут в важных деталях.
Весы — Липа: душевный комфорт и ощущение внутреннего мира.
Скорпион — Смерека: выносливость и стабильность в ежедневных делах.
Стрелец — Клен: новые идеи, вдохновение и желание действовать.
Козерог — Вяз: структура, логика и последовательность в планах.
Водолей — Рябина: искренность и поддержка в кругу близких людей.
Рыбы — Слива: нежность и гармония во внутреннем мире.
30 сентября 2025 будет способствовать ясности мнений и вдохновению. Деревья-покровители помогут обрести равновесие между рациональностью и эмоциями, укрепить уверенность и завершить месяц на гармоничной ноте.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.