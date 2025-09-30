ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 30 сентября 2025: Девам — сосредоточенность, Стрельцам — новые идеи

30 сентября 2025 года — день, когда энергия ясности сочетается с вдохновением.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить внутреннюю концентрацию, не утрачивая творческого подъема и душевной гармонии.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: сила и решительность помогут завершить начатое.

  • Телец — Маслина: миролюбие и гармония в общении.

  • Близнецы — Осина: легкость в новых знакомствах и гибкость в решениях.

  • Рак — Ива: эмоциональная чувствительность и поддержка от близких.

  • Лев — Бук: мудрость и уверенность в собственных силах.

  • Дева — Граб: внимательность и сосредоточенность помогут в важных деталях.

  • Весы — Липа: душевный комфорт и ощущение внутреннего мира.

  • Скорпион — Смерека: выносливость и стабильность в ежедневных делах.

  • Стрелец — Клен: новые идеи, вдохновение и желание действовать.

  • Козерог — Вяз: структура, логика и последовательность в планах.

  • Водолей — Рябина: искренность и поддержка в кругу близких людей.

  • Рыбы — Слива: нежность и гармония во внутреннем мире.

30 сентября 2025 будет способствовать ясности мнений и вдохновению. Деревья-покровители помогут обрести равновесие между рациональностью и эмоциями, укрепить уверенность и завершить месяц на гармоничной ноте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

