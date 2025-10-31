- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 31 октября 2025: Ракам – нежность, Стрельцам – духовная ясность
31 октября 2025 года — это время Самайна, когда мир живых и мир духов касаются друг друга. Это не день страхов, а день понимания: завершившееся открывает место новому.
Деревья-покровители этого сакрального момента ведут каждый знак к внутренней тишине, памяти и принятию собственного пути.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овнам в этот день способствует Дуб — символ силы и мудрости, помогающий стоять твердо, даже когда все вокруг меняется.
Тельцов оберегает Кипарис — дерево глубокого покоя, напоминающее, что потери тоже могут быть частью обновления.
Близнецы находятся под защитой Осины, которая помогает избавиться от тревоги и принять естественное течение жизни.
Ракам дарит гармонию Липа, смягчающая сердце, помогает простить и почувствовать тепло благодарности.
Львы обретают ясность через Маслину — символ миролюбия и гармонии, исцеляющей старые образы.
Девам помогает Бук, который придает чувство основательности и позволяет собрать мысли после эмоциональных бурь.
Весы под покровительством Рябины — деревья гармонии, возвращающие свет во взаимоотношения и внутреннюю уравновешенность.
Скорпионов поддерживает Смерека, которая учит воздержанию, мудрости и спокойной силе трансформации.
Стрельцам резонирует Ясен — духовная ясность, открытие смыслов и умение видеть больше, чем кажется.
Козерогом помогает Ива — чувствительность, интуитивность и кроткое очищение от усталости.
Водолеев вдохновляет Клен, открывающий поток новых идей и учит гибкости в переменах.
Рыбам отвечает Слива – дерево эмоциональной мягкости и обновления, позволяющее оставить прошлое с любовью.
31 октября 2025 года – день глубокого символизма. Самайн открывает путь к осознанию циклов жизни, к соединению с памятью и собственными корнями. Деревья в этот день помогают почувствовать единство с природой и научиться видеть в завершении не потерю, а продолжение.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
