Кельтский гороскоп деревьев на 31 октября 2025: Ракам – нежность, Стрельцам – духовная ясность

Деревья-покровители этого сакрального момента ведут каждый знак к внутренней тишине, памяти и принятию собственного пути.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овнам в этот день способствует Дуб — символ силы и мудрости, помогающий стоять твердо, даже когда все вокруг меняется.

Тельцов оберегает Кипарис — дерево глубокого покоя, напоминающее, что потери тоже могут быть частью обновления.

Близнецы находятся под защитой Осины, которая помогает избавиться от тревоги и принять естественное течение жизни.

Ракам дарит гармонию Липа, смягчающая сердце, помогает простить и почувствовать тепло благодарности.

Львы обретают ясность через Маслину — символ миролюбия и гармонии, исцеляющей старые образы.

Девам помогает Бук, который придает чувство основательности и позволяет собрать мысли после эмоциональных бурь.

Весы под покровительством Рябины — деревья гармонии, возвращающие свет во взаимоотношения и внутреннюю уравновешенность.

Скорпионов поддерживает Смерека, которая учит воздержанию, мудрости и спокойной силе трансформации.

Стрельцам резонирует Ясен — духовная ясность, открытие смыслов и умение видеть больше, чем кажется.

Козерогом помогает Ива — чувствительность, интуитивность и кроткое очищение от усталости.

Водолеев вдохновляет Клен, открывающий поток новых идей и учит гибкости в переменах.

Рыбам отвечает Слива – дерево эмоциональной мягкости и обновления, позволяющее оставить прошлое с любовью.

31 октября 2025 года – день глубокого символизма. Самайн открывает путь к осознанию циклов жизни, к соединению с памятью и собственными корнями. Деревья в этот день помогают почувствовать единство с природой и научиться видеть в завершении не потерю, а продолжение.

