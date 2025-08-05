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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Кельтский гороскоп деревьев на 4–10 августа 2025 года: Ракам — внутренняя гармония, Львам — смелость в действиях.

Эта неделя пройдет под знаком активности и гибкости. Деревья-покровители поддержат решительные дела, помогут преодолеть сомнения и сохранить спокойствие в важных моментах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Кельтский гороскоп деревьев — древняя система друидов, в которой каждому знаку зодиака отвечает свое дерево-покровитель. Оно наделяет энергией, влияет на настроение и помогает выбрать правильное направление действий. Неделя с 4 по 10 августа 2025 года обещает быть насыщенной: время для уверенных шагов, поиска внутреннего баланса и открытие новых возможностей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 4–10 августа 2025 года

  • Овен — граб: сила воли и выдержка помогут дойти до финала важного проекта.

  • Телец — липа: мягкая энергия гармонизирует отношения и способствует мирным договоренностям.

  • Близнецы — бук: ясность мысли и умение расставлять приоритеты.

  • Рак — слива: внутренняя гармония и эмоциональная стойкость.

  • Лев — сосна: смелость, энергия для начинаний и лидерские качества.

  • Дева — ольха: практичность и внимание к деталям приносят ощутимый результат.

  • Весы — граб: способность найти баланс даже в конфликтных ситуациях.

  • Скорпион — липа: терпение и выдержка ведут к выигрышу в сложных переговорах.

  • Стрелец — бук: открытость к новым знаниям и уверенность в собственных идеях.

  • Козерог — слива: гармония в делах и стабильность в финансовых решениях.

  • Водолей — сосна: мощный заряд энергии для развития проектов и творческих идей.

  • Рыбы — жасмин: нежность и чувственность помогают в налаживании важных отношений.

Неделя 4–10 августа 2025 года — это время, когда следует сочетать решительность с гибкостью. Деревья-покровители придают выдержку, гармонию и внутреннюю силу. Используйте эти энергии для завершения начатого и открытия новых горизонтов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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