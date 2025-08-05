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Кельтский гороскоп деревьев на 4–10 августа 2025 года: Ракам — внутренняя гармония, Львам — смелость в действиях.
Эта неделя пройдет под знаком активности и гибкости. Деревья-покровители поддержат решительные дела, помогут преодолеть сомнения и сохранить спокойствие в важных моментах.
Кельтский гороскоп деревьев — древняя система друидов, в которой каждому знаку зодиака отвечает свое дерево-покровитель. Оно наделяет энергией, влияет на настроение и помогает выбрать правильное направление действий. Неделя с 4 по 10 августа 2025 года обещает быть насыщенной: время для уверенных шагов, поиска внутреннего баланса и открытие новых возможностей.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 4–10 августа 2025 года
Овен — граб: сила воли и выдержка помогут дойти до финала важного проекта.
Телец — липа: мягкая энергия гармонизирует отношения и способствует мирным договоренностям.
Близнецы — бук: ясность мысли и умение расставлять приоритеты.
Рак — слива: внутренняя гармония и эмоциональная стойкость.
Лев — сосна: смелость, энергия для начинаний и лидерские качества.
Дева — ольха: практичность и внимание к деталям приносят ощутимый результат.
Весы — граб: способность найти баланс даже в конфликтных ситуациях.
Скорпион — липа: терпение и выдержка ведут к выигрышу в сложных переговорах.
Стрелец — бук: открытость к новым знаниям и уверенность в собственных идеях.
Козерог — слива: гармония в делах и стабильность в финансовых решениях.
Водолей — сосна: мощный заряд энергии для развития проектов и творческих идей.
Рыбы — жасмин: нежность и чувственность помогают в налаживании важных отношений.
Неделя 4–10 августа 2025 года — это время, когда следует сочетать решительность с гибкостью. Деревья-покровители придают выдержку, гармонию и внутреннюю силу. Используйте эти энергии для завершения начатого и открытия новых горизонтов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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