Кельтский гороскоп деревьев на 4–10 августа 2025 года: Ракам — внутренняя гармония, Львам — смелость в действиях.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп деревьев — древняя система друидов, в которой каждому знаку зодиака отвечает свое дерево-покровитель. Оно наделяет энергией, влияет на настроение и помогает выбрать правильное направление действий. Неделя с 4 по 10 августа 2025 года обещает быть насыщенной: время для уверенных шагов, поиска внутреннего баланса и открытие новых возможностей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 4–10 августа 2025 года

Овен — граб : сила воли и выдержка помогут дойти до финала важного проекта.

Телец — липа : мягкая энергия гармонизирует отношения и способствует мирным договоренностям.

Близнецы — бук : ясность мысли и умение расставлять приоритеты.

Рак — слива : внутренняя гармония и эмоциональная стойкость.

Лев — сосна : смелость, энергия для начинаний и лидерские качества.

Дева — ольха : практичность и внимание к деталям приносят ощутимый результат.

Весы — граб : способность найти баланс даже в конфликтных ситуациях.

Скорпион — липа : терпение и выдержка ведут к выигрышу в сложных переговорах.

Стрелец — бук : открытость к новым знаниям и уверенность в собственных идеях.

Козерог — слива : гармония в делах и стабильность в финансовых решениях.

Водолей — сосна : мощный заряд энергии для развития проектов и творческих идей.

Рыбы — жасмин: нежность и чувственность помогают в налаживании важных отношений.

Неделя 4–10 августа 2025 года — это время, когда следует сочетать решительность с гибкостью. Деревья-покровители придают выдержку, гармонию и внутреннюю силу. Используйте эти энергии для завершения начатого и открытия новых горизонтов.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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