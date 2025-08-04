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Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Кельтский гороскоп деревьев на 4 августа 2025: Овнам — ясность, Стрельцам — вдохновение

4 августа — день ясного мышления, творческого настроения и внутреннего баланса. Кельтские деревья-покровители наполняют знаки зодиака поддержкой, помогая обрести смелость в действиях и гармонию в эмоциях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Кельтский гороскоп деревьев — древняя система, сочетающая астрологию и символику священных деревьев друидов. Каждое дерево олицетворяет определенные черты характера и энергию, влияющую на человека в зависимости от даты его рождения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 4 августа 2025 года.

  • Овен — орех: ясность приоритетов, энергия для воплощения планов.

  • Телец — береза: растущая гибкость и открытость к новому.

  • Близнецы — клен: гармония мыслей и общения, легкость в словах.

  • Рак — осина: внутреннее равновесие и эмоциональная адаптивность.

  • Лев — самшит: устойчивость мысли и решительность при сложных решениях.

  • Дева — рябина: ясность в оценках и внимание к деталям.

  • Весы — ива: интуиция ведет к миру и балансу в отношениях.

  • Скорпион — ель: глубокая сила и уверенность во внутренних процессах.

  • Стрелец — глициния: вдохновение, творческий импульс и легкость в действиях.

  • Козерог — каштан: ответственность и внутренняя гордость.

  • Водолей — плющ: способность адаптироваться и находить нестандартные решения.

  • Рыбы — осина: тонкая связь с эмоциями, способность слушать внутренний голос.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.

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