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Кельтский гороскоп деревьев на 4 августа 2025: Овнам — ясность, Стрельцам — вдохновение
4 августа — день ясного мышления, творческого настроения и внутреннего баланса. Кельтские деревья-покровители наполняют знаки зодиака поддержкой, помогая обрести смелость в действиях и гармонию в эмоциях.
Кельтский гороскоп деревьев — древняя система, сочетающая астрологию и символику священных деревьев друидов. Каждое дерево олицетворяет определенные черты характера и энергию, влияющую на человека в зависимости от даты его рождения.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 4 августа 2025 года.
Овен — орех: ясность приоритетов, энергия для воплощения планов.
Телец — береза: растущая гибкость и открытость к новому.
Близнецы — клен: гармония мыслей и общения, легкость в словах.
Рак — осина: внутреннее равновесие и эмоциональная адаптивность.
Лев — самшит: устойчивость мысли и решительность при сложных решениях.
Дева — рябина: ясность в оценках и внимание к деталям.
Весы — ива: интуиция ведет к миру и балансу в отношениях.
Скорпион — ель: глубокая сила и уверенность во внутренних процессах.
Стрелец — глициния: вдохновение, творческий импульс и легкость в действиях.
Козерог — каштан: ответственность и внутренняя гордость.
Водолей — плющ: способность адаптироваться и находить нестандартные решения.
Рыбы — осина: тонкая связь с эмоциями, способность слушать внутренний голос.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.