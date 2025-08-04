Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Кельтский гороскоп деревьев — древняя система, сочетающая астрологию и символику священных деревьев друидов. Каждое дерево олицетворяет определенные черты характера и энергию, влияющую на человека в зависимости от даты его рождения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 4 августа 2025 года.

Овен — орех : ясность приоритетов, энергия для воплощения планов.

Телец — береза : растущая гибкость и открытость к новому.

Близнецы — клен : гармония мыслей и общения, легкость в словах.

Рак — осина : внутреннее равновесие и эмоциональная адаптивность.

Лев — самшит : устойчивость мысли и решительность при сложных решениях.

Дева — рябина : ясность в оценках и внимание к деталям.

Весы — ива : интуиция ведет к миру и балансу в отношениях.

Скорпион — ель : глубокая сила и уверенность во внутренних процессах.

Стрелец — глициния : вдохновение, творческий импульс и легкость в действиях.

Козерог — каштан : ответственность и внутренняя гордость.

Водолей — плющ : способность адаптироваться и находить нестандартные решения.

Рыбы — осина: тонкая связь с эмоциями, способность слушать внутренний голос.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.