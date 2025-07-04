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Кельтский гороскоп деревьев на 4 июля 2025: Тельцам пора побыть в тишине, а Ракам стоит восстановить внутреннее равновесие
Этот день идеально подходит для того, чтобы успокоить эмоции, восстановить внутреннее равновесие и напомнить о силе доброты.
Кельтский календарь деревьев, созданный друидами, сочетает в себе астрологические периоды с символикой деревьев. Каждому знаку зодиака гороскопа отвечает свое священное дерево, влияющее на черты характера, выбор жизненного пути и внутреннюю силу. 4 июля – день под знаком яблони, дерева гармонии, чувственности и душевного тепла. Это время для любви, заботы, примирения и внутренней тишины.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта - 20 апреля) - граб
Граб наделяет Овнов утонченностью, силой воли и потребностью в структуре. 4 июля следует действовать обдуманно и не позволять эмоциям брать верх. Приведите в порядок то, что требует завершения.
Телец (21 апреля - 20 мая) - рябина
Рябина дарит Тельцам глубину чувств и связь с природой. Сегодня хорошо выйти на прогулку, побыть с собой или посвятить время творчества.
Близнецы (21 мая - 20 июня) - ясень
Ясень придает Близнецам любопытство, интеллектуальную подвижность и желание к переменам. 4 июля – день для исследования нового: книги, идеи, необычные знакомства откроют новые горизонты.
Рак (21 июня - 22 июля) - яблоня
Яблоня делает Раков чуткими, романтичными и эмоционально глубокими. Сегодня следует побыть рядом с теми, кого вы любите. День способствует теплым встречам, примирению и заботе.
Лев (23 июля – 23 августа) – кедр
Кедр дарит Львам достоинство, решительность и внутреннюю силу. Сегодня вы на высоте – но будьте внимательны к чувствам других. Лидерство – не только о контроле, но и о поддержке.
Дева (24 августа - 23 сентября) - сосна
Сосна наделяет Дев гармонией между логикой и природой. 4 июля призывает к упорядочению мнений. Уделите внимание деталям – именно в них скрыт путь к внутренней ясности.
Весы (24 сентября - 23 октября) - клен
Клен дает Весам очарование, легкость и утонченное восприятие красоты. День подходит для эстетических занятий: искусство, музыка, декор — все, что вдохновляет.
Скорпион (24 октября – 22 ноября) – орех
Орех приносит Скорпионам глубокую мудрость и силу превращения. Сегодня представится возможность разобраться в себе или поставить четкую границу в сложном общении.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря) - ель
Ель придает Стрельцам внутреннего покоя и силы духа. День будет удачным для отдыха в природе, медитации, понижения темпа. Отыщите ответы внутри, а не наружу.
Козерог (22 декабря - 20 января) - бук
Бук – дерево мудрости и традиций, помогает Козорогам быть стратегами. 4 июля благоприятен для финансового планирования, работы с документами или важными разговорами.
Водолей (21 января - 19 февраля) - вяз
Вяз наделяет Водолеев оригинальностью и глубиной мысли. Сегодня вы можете увидеть необычное решение обычной проблемы. День хорошо подходит для экспериментов и дружеских встреч.
Рыбы (20 февраля - 20 марта) - ива
Ива – символ интуиции и эмоциональной гибкости. 4 июля — подходящий день для медитаций, уединения, художественного самовыражения. Не бойтесь проявить свою уязвимость – она и есть ваша сила.
Под знаком яблони 4 июля уносит энергию любви, теплоты и гармонии. Это день, когда стоит не тягаться, а заботиться. Нежность к себе и другим станет лучшим проводником в любой ситуации.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.