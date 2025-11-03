Кельтский гороскоп деревьев на 4 ноября 2025: Львам — вдохновение, Козорогам — сосредоточенность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

После периода тишины и саморефлексии приходит время структурировать эмоции, привести в порядок мысли и начать движение вперед с новым спокойствием.

Деревья-покровители

Овны в этот день под покровительством Дуба дерево силы и уверенности помогает сохранять равновесие между действием и благоразумием.

Тельцов поддерживает Смерека – внутренний порядок, спокойствие и выдержка в важных решениях.

Реклама

Близнецы находятся под влиянием Осины , которая очищает разум от лишних мыслей и дарит легкость в общении.

Ракам способствует Маслина – дерево мира и эмоционального примирения; оно помогает ощутить гармонию с близкими.

Львам отвечает Клен — символ вдохновения и творческого пробуждения; день способствует новым идеям и планам.

Девам покровительствует Граб — четкость, внимательность и внутренняя дисциплина, которая поможет сосредоточиться на главном.

Реклама

Весы получают энергию от Липы – дерево нежности и доверия; день способствует гармонизации отношений.

Скорпионов поддерживает Бук – мудрость, стабильность и стремление к логическим решениям.

Стрельцам отвечает Ива - гибкость, покой и умение приспосабливаться к обстоятельствам без потери внутренней свободы.

Козерогам помогает Рябина – уравновешенность, здравомыслие и умение видеть детали в большой картине.

Реклама

Водолеев ведет Кипарис – дерево спокойной силы; время удержать внутренний баланс и не распыляться.

Рыбам способствует Слива — эмоциональное восстановление, нежность и принятие жизни таким, как оно есть.

4 ноября 2025 года – это день внутренней ясности. Деревья в этот день помогают каждому знаку навести порядок в мыслях, почувствовать сопротивление и войти во вторую половину осени с равновесием и уверенностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.