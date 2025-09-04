- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 4 сентября 2025: Львам — уверенность, Рыбам — мягкость
4 сентября 2025 года – день, когда уверенность и душевное спокойствие становятся главными ориентирами.
Деревья-покровители помогают каждому знаку зодиака обрести внутреннюю силу и гармонию в отношениях и делах.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители знаков зодиака
Овен — Граб: сила воли и структурированность, которые помогают завершить важные дела.
Телец — Маслина: символ мира и гармонии, день для восстановления внутреннего покоя.
Близнецы — Липа: уют и теплые эмоции, легкое общение с окружающими людьми.
Рак — Сосна: выносливость и устойчивость в ситуациях, требующих концентрации.
Лев — Ясен: ясность мысли и уверенность в собственных шагах.
Дева — Кипарис: стабильность и внутреннее равновесие, время для серьезных решений.
Весы — Бук: мудрость и взвешенность, умение видеть картину шире.
Скорпион — Виноградная лоза: плоды усилий становятся очевидными, пора подводить итоги.
Стрелец — Инжир: комфорт и вдохновение в повседневных мелочах.
Козерог — Вяз: структура и порядок в работе, производительность в действиях.
Водолей — Черная бузина: очищение от лишнего, открытие новых возможностей.
Рыбы — Слива: душевная мягкость, гармония и способность к эмоциональной поддержке.
4 сентября 2025 будет способствовать уверенным решениям и внутренней гармонии. Деревья-покровители подскажут, как найти баланс между действием и отдыхом, чтобы день был продуктивным и в то же время спокойным.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
