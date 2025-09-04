ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 4 сентября 2025: Львам — уверенность, Рыбам — мягкость

4 сентября 2025 года – день, когда уверенность и душевное спокойствие становятся главными ориентирами.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители помогают каждому знаку зодиака обрести внутреннюю силу и гармонию в отношениях и делах.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители знаков зодиака

  • Овен — Граб: сила воли и структурированность, которые помогают завершить важные дела.

  • Телец — Маслина: символ мира и гармонии, день для восстановления внутреннего покоя.

  • Близнецы — Липа: уют и теплые эмоции, легкое общение с окружающими людьми.

  • Рак — Сосна: выносливость и устойчивость в ситуациях, требующих концентрации.

  • Лев — Ясен: ясность мысли и уверенность в собственных шагах.

  • Дева — Кипарис: стабильность и внутреннее равновесие, время для серьезных решений.

  • Весы — Бук: мудрость и взвешенность, умение видеть картину шире.

  • Скорпион — Виноградная лоза: плоды усилий становятся очевидными, пора подводить итоги.

  • Стрелец — Инжир: комфорт и вдохновение в повседневных мелочах.

  • Козерог — Вяз: структура и порядок в работе, производительность в действиях.

  • Водолей — Черная бузина: очищение от лишнего, открытие новых возможностей.

  • Рыбы — Слива: душевная мягкость, гармония и способность к эмоциональной поддержке.

4 сентября 2025 будет способствовать уверенным решениям и внутренней гармонии. Деревья-покровители подскажут, как найти баланс между действием и отдыхом, чтобы день был продуктивным и в то же время спокойным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

