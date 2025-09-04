Кельтский гороскоп деревьев на 4 сентября 2025: Львам — уверенность, Рыбам — мягкость

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители помогают каждому знаку зодиака обрести внутреннюю силу и гармонию в отношениях и делах.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители знаков зодиака

Овен — Граб : сила воли и структурированность, которые помогают завершить важные дела.

Телец — Маслина : символ мира и гармонии, день для восстановления внутреннего покоя.

Близнецы — Липа : уют и теплые эмоции, легкое общение с окружающими людьми.

Рак — Сосна : выносливость и устойчивость в ситуациях, требующих концентрации.

Лев — Ясен : ясность мысли и уверенность в собственных шагах.

Дева — Кипарис : стабильность и внутреннее равновесие, время для серьезных решений.

Весы — Бук : мудрость и взвешенность, умение видеть картину шире.

Скорпион — Виноградная лоза : плоды усилий становятся очевидными, пора подводить итоги.

Стрелец — Инжир : комфорт и вдохновение в повседневных мелочах.

Козерог — Вяз : структура и порядок в работе, производительность в действиях.

Водолей — Черная бузина : очищение от лишнего, открытие новых возможностей.

Рыбы — Слива: душевная мягкость, гармония и способность к эмоциональной поддержке.

4 сентября 2025 будет способствовать уверенным решениям и внутренней гармонии. Деревья-покровители подскажут, как найти баланс между действием и отдыхом, чтобы день был продуктивным и в то же время спокойным.

