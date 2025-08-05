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Кельтский гороскоп деревьев на 5 августа 2025: Ракам — баланс, Львам — вдохновение.
5 августа – день баланса, творческого потока и внутренней чувствительности. Деревья-покровители помогают найти точку равновесия – между действием и интуицией, между вдохновением и стабильностью.
Кельтский гороскоп деревьев – древняя система, сочетающая астрологию и символику священных друидов. В ней каждый день и знак зодиака отвечает дерево-покровитель с собственной энергетикой и характером. Это древнее искусство позволяет лучше понимать, какие силы природы вам поддерживают и как эффективно использовать их в конкретный день.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 5 августа 2025 года.
Овен — клен: ясность в словах и действиях, помощь в важных решениях.
Телец — осина: эмоциональная легкость и гибкость во время неожиданностей.
Близнецы — береза: чистота мыслей и открытость в общении.
Рак — орех: баланс приоритетов, внутренняя сила для шагов вперед.
Лев — ель: творческий импульс, естественный вдохновенный настрой.
Дева — рябина: внимание к деталям и интуитивная чувствительность.
Весы — вяз: стабильность мышления, поддержка стратегического подхода.
Скорпион — дуб: глубокая стойкость, внутренняя выдержка и ясность намерений.
Стрелец — плющ: адаптивность, осторожная мобильность и креатив.
Козерог — тис: ответственность, мощь мысли и уверенность в выборе.
Водолей — самшит: внутренняя стабильность, способность сохранять баланс в хаосе.
Рыбы — глициния: мягкость души, вдохновение и эмоциональная гармония.
5 августа 2025 идеально подходит для сочетания стабильности и творчества. Деревья-покровители дарят эмоциональную выдержку, чуткую интуицию и ясность в прогрессивных решениях. День подходит для тех, кто хочет действовать осознанно: прислушайтесь к внутренней гармонии, позвольте быть мягкими, но уверенными в замыслах.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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