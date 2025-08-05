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Дата публикации
Категория
Астрология
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Кельтский гороскоп деревьев на 5 августа 2025: Ракам — баланс, Львам — вдохновение.

5 августа – день баланса, творческого потока и внутренней чувствительности. Деревья-покровители помогают найти точку равновесия – между действием и интуицией, между вдохновением и стабильностью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Кельтский гороскоп деревьев – древняя система, сочетающая астрологию и символику священных друидов. В ней каждый день и знак зодиака отвечает дерево-покровитель с собственной энергетикой и характером. Это древнее искусство позволяет лучше понимать, какие силы природы вам поддерживают и как эффективно использовать их в конкретный день.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 5 августа 2025 года.

  • Овен — клен: ясность в словах и действиях, помощь в важных решениях.

  • Телец — осина: эмоциональная легкость и гибкость во время неожиданностей.

  • Близнецы — береза: чистота мыслей и открытость в общении.

  • Рак — орех: баланс приоритетов, внутренняя сила для шагов вперед.

  • Лев — ель: творческий импульс, естественный вдохновенный настрой.

  • Дева — рябина: внимание к деталям и интуитивная чувствительность.

  • Весы — вяз: стабильность мышления, поддержка стратегического подхода.

  • Скорпион — дуб: глубокая стойкость, внутренняя выдержка и ясность намерений.

  • Стрелец — плющ: адаптивность, осторожная мобильность и креатив.

  • Козерог — тис: ответственность, мощь мысли и уверенность в выборе.

  • Водолей — самшит: внутренняя стабильность, способность сохранять баланс в хаосе.

  • Рыбы — глициния: мягкость души, вдохновение и эмоциональная гармония.

5 августа 2025 идеально подходит для сочетания стабильности и творчества. Деревья-покровители дарят эмоциональную выдержку, чуткую интуицию и ясность в прогрессивных решениях. День подходит для тех, кто хочет действовать осознанно: прислушайтесь к внутренней гармонии, позвольте быть мягкими, но уверенными в замыслах.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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