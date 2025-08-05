Кельтский гороскоп деревьев на 5 августа 2025: Ракам — баланс, Львам — вдохновение.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Кельтский гороскоп деревьев – древняя система, сочетающая астрологию и символику священных друидов. В ней каждый день и знак зодиака отвечает дерево-покровитель с собственной энергетикой и характером. Это древнее искусство позволяет лучше понимать, какие силы природы вам поддерживают и как эффективно использовать их в конкретный день.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 5 августа 2025 года.

Овен — клен : ясность в словах и действиях, помощь в важных решениях.

Телец — осина : эмоциональная легкость и гибкость во время неожиданностей.

Близнецы — береза : чистота мыслей и открытость в общении.

Рак — орех : баланс приоритетов, внутренняя сила для шагов вперед.

Лев — ель : творческий импульс, естественный вдохновенный настрой.

Дева — рябина : внимание к деталям и интуитивная чувствительность.

Весы — вяз : стабильность мышления, поддержка стратегического подхода.

Скорпион — дуб : глубокая стойкость, внутренняя выдержка и ясность намерений.

Стрелец — плющ : адаптивность, осторожная мобильность и креатив.

Козерог — тис : ответственность, мощь мысли и уверенность в выборе.

Водолей — самшит : внутренняя стабильность, способность сохранять баланс в хаосе.

Рыбы — глициния: мягкость души, вдохновение и эмоциональная гармония.

5 августа 2025 идеально подходит для сочетания стабильности и творчества. Деревья-покровители дарят эмоциональную выдержку, чуткую интуицию и ясность в прогрессивных решениях. День подходит для тех, кто хочет действовать осознанно: прислушайтесь к внутренней гармонии, позвольте быть мягкими, но уверенными в замыслах.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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