Кельтский гороскоп деревьев на 5 ноября 2025: Ракам — опора, Водолеям — новое дыхание.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители в этот день помогают держать внутреннее равновесие и действовать осторожно, но уверенно.

Деревья-покровители по знакам

Овны — Ясен

День для ясного взгляда на решение. Ясень поддерживает трезвость и внутреннюю целеустремленность. Не торопитесь – выбирайте точечно.

Тельцы — Береза

Береза смягчает напряжение и возвращает к себе нежность. Хорошо прислушиваться к нуждам тела: сон, тепло, дыхание.

Реклама

Близнецы — Лещина

Орешник обостряет интуицию и внутреннюю наблюдательность. Вы сегодня видите между строк. Не делитесь всем сразу.

Раки — Дуб

Дуб дает ощущение крепкого фундамента. День для опоры на традиции, семью, родственные ценности. Вы – центр тепла и стабильности.

Львы — Тополь

Тополь усиливает внутреннюю свободу и потребность в личном пространстве. Важно отслеживать, где ваши границы.

Девы — Ива

Ива помогает прожить чувство без перегрузки. Чувствительность сегодня – ресурс, а не слабость.

Реклама

Весы — Яблоня

Яблоня приносит простоту и мягкую радость. Маленькие жесты любви сейчас важнее громких заявлений.

Скорпионы — Акация белая

День трансформации, но без надрыва. Акация помогает мягко отпускать то, что завершилось.

Стрельцы — Граб

Нужна собранность. Граб удерживает фокус, чтобы не разлететься во все стороны. Сначала – завершить, потом – начинать новое.

Козероги — Каштан

Каштан напоминает: сила в покое и твердости умысла. Не разменяйтесь на мелкое.

Реклама

Водолеи — Клен

Возможно внезапное вдохновение или изменение понимания. Клен открывает «новое дыхание» — идея созреет неожиданно.

Рыбы — Слива

Слива дарит эмоциональное размягчение и возвращает нежность миру. День подходит для обновления душевного равновесия.

Бобровое суперлуние освещает глубинные процессы и делает нас более честными с собой. Это не время для резких шагов — это время почувствовать, где прорастают новые внутренние силы. Деревья сегодня поддерживают тишину, постоянство и мягкое созревание эмоций.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.