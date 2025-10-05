- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 5 октября 2025: Овнам - новая энергия, Козорогам - ясность
5 октября 2025 несет спокойствие и возможность восстановить силы после насыщенного начала месяца. Это день, когда природа напоминает о гармонии ритмов: следует действовать мягко, но уверенно, сохраняя равновесие.
После напряженного начала месяца деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести равновесие, почувствовать поддержку природы и лучше понять собственные потребности.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Кипарис: новая энергия и умение видеть ситуацию с высоты.
Телец — Липа: тепло и комфорт, которые помогут восстановить внутренний баланс.
Близнецы — Яблоня: вдохновение в общении и новые идеи.
Рак — Ива: эмоциональная гибкость и поддержка интуиции.
Лев — Бук: мудрость в принятии решений и покой в душе.
Дева — Рябина: внимательность и забота о себе и близких.
Весы — Осина: легкость в выборе, отпускание сомнений.
Скорпион — Маслина: миролюбие и стабильность во взаимоотношениях.
Стрелец — Измерение: устойчивость и внутренняя опора по делам.
Козерог — Граб: ясность мыслей и способность выстроить структуру.
Водолей — Дуб: уверенность в своей позиции и чувство внутренней силы.
Рыбы — Слива: душевная гармония, мягкость и эмоциональная уравновешенность.
5 октября 2025 будет способствовать стабилизации после энергетических колебаний. Деревья-покровители помогут обрести баланс между спокойствием и действием, откроют новый этап внутренней гармонии и вдохновения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.