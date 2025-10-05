Кельтский гороскоп деревьев на 5 октября 2025: Овнам - новая энергия, Козорогам - ясность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

После напряженного начала месяца деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести равновесие, почувствовать поддержку природы и лучше понять собственные потребности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Кипарис : новая энергия и умение видеть ситуацию с высоты.

Телец — Липа : тепло и комфорт, которые помогут восстановить внутренний баланс.

Близнецы — Яблоня : вдохновение в общении и новые идеи.

Рак — Ива : эмоциональная гибкость и поддержка интуиции.

Лев — Бук : мудрость в принятии решений и покой в душе.

Дева — Рябина : внимательность и забота о себе и близких.

Весы — Осина : легкость в выборе, отпускание сомнений.

Скорпион — Маслина : миролюбие и стабильность во взаимоотношениях.

Стрелец — Измерение : устойчивость и внутренняя опора по делам.

Козерог — Граб : ясность мыслей и способность выстроить структуру.

Водолей — Дуб : уверенность в своей позиции и чувство внутренней силы.

Рыбы — Слива: душевная гармония, мягкость и эмоциональная уравновешенность.

5 октября 2025 будет способствовать стабилизации после энергетических колебаний. Деревья-покровители помогут обрести баланс между спокойствием и действием, откроют новый этап внутренней гармонии и вдохновения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.