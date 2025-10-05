ТСН в социальных сетях

5 октября 2025
Астрология
Астрология
Количество просмотров
41
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 5 октября 2025: Овнам - новая энергия, Козорогам - ясность

5 октября 2025 несет спокойствие и возможность восстановить силы после насыщенного начала месяца. Это день, когда природа напоминает о гармонии ритмов: следует действовать мягко, но уверенно, сохраняя равновесие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

После напряженного начала месяца деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести равновесие, почувствовать поддержку природы и лучше понять собственные потребности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Кипарис: новая энергия и умение видеть ситуацию с высоты.

  • Телец — Липа: тепло и комфорт, которые помогут восстановить внутренний баланс.

  • Близнецы — Яблоня: вдохновение в общении и новые идеи.

  • Рак — Ива: эмоциональная гибкость и поддержка интуиции.

  • Лев — Бук: мудрость в принятии решений и покой в душе.

  • Дева — Рябина: внимательность и забота о себе и близких.

  • Весы — Осина: легкость в выборе, отпускание сомнений.

  • Скорпион — Маслина: миролюбие и стабильность во взаимоотношениях.

  • Стрелец — Измерение: устойчивость и внутренняя опора по делам.

  • Козерог — Граб: ясность мыслей и способность выстроить структуру.

  • Водолей — Дуб: уверенность в своей позиции и чувство внутренней силы.

  • Рыбы — Слива: душевная гармония, мягкость и эмоциональная уравновешенность.

5 октября 2025 будет способствовать стабилизации после энергетических колебаний. Деревья-покровители помогут обрести баланс между спокойствием и действием, откроют новый этап внутренней гармонии и вдохновения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

