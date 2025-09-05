- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 5 сентября 2025: Близнецам — легкость по делам, Козорогам — упорядоченность
5 сентября 2025 года — день, когда следует совместить легкость в ежедневных задачах с умением наводить порядок в делах. Близнецы получат поддержку легкой коммуникации, а Козороги — возможность организовать свое пространство и планы.
Кельтский гороскоп деревьев — это древняя система, основанная на наблюдениях за природными циклами. Друиды считали, что каждый человек связан с определенным деревом-покровителем, отражающим его характер, энергию и жизненный путь. Такой гороскоп показывает не только индивидуальные черты, но и подсказывает, какие качества развивать в определенный период.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители знаков зодиака
Овен — Липа: душевный уют и поддержка близких придают сил.
Телец — Бук: мудрость и стратегическое видение помогают принимать решения.
Близнецы — Яблоня: легкость в общении, радость и вдохновение.
Рак – Смерека: выносливость и стабильность в важных делах.
Лев – Оливка: миролюбие и способность к гармоническим отношениям.
Дева - Граб: порядок в мелочах и внимательность к деталям.
Весы — Виноградная лоза: пора подводить итоги и праздновать маленькие победы.
Скорпион — Черная бузина: очищение от ненужного и новый этап развития.
Стрелец — Кипарис: покой и уравновешенность, которые помогут в действиях.
Козерог — Вяз: сила воли и организованность помогают в долгосрочных планах.
Водолей — Инжир: стремление к комфорту и вдохновению в простых вещах.
Рыбы — Слива: мягкость и душевный баланс в общении.
5 сентября 2025 г. станет днем гармонии между силой и нежностью. Деревья-покровители подскажут, как сохранять равновесие, принимать мудрые решения и одновременно оставаться открытыми для радости и вдохновения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
