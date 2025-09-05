Кельтский гороскоп деревьев на 5 сентября 2025: Близнецам — легкость по делам, Козорогам — упорядоченность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Кельтский гороскоп деревьев — это древняя система, основанная на наблюдениях за природными циклами. Друиды считали, что каждый человек связан с определенным деревом-покровителем, отражающим его характер, энергию и жизненный путь. Такой гороскоп показывает не только индивидуальные черты, но и подсказывает, какие качества развивать в определенный период.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители знаков зодиака

Овен — Липа : душевный уют и поддержка близких придают сил.

Телец — Бук : мудрость и стратегическое видение помогают принимать решения.

Близнецы — Яблоня : легкость в общении, радость и вдохновение.

Рак – Смерека : выносливость и стабильность в важных делах.

Лев – Оливка : миролюбие и способность к гармоническим отношениям.

Дева - Граб : порядок в мелочах и внимательность к деталям.

Весы — Виноградная лоза : пора подводить итоги и праздновать маленькие победы.

Скорпион — Черная бузина : очищение от ненужного и новый этап развития.

Стрелец — Кипарис : покой и уравновешенность, которые помогут в действиях.

Козерог — Вяз : сила воли и организованность помогают в долгосрочных планах.

Водолей — Инжир : стремление к комфорту и вдохновению в простых вещах.

Рыбы — Слива: мягкость и душевный баланс в общении.

5 сентября 2025 г. станет днем гармонии между силой и нежностью. Деревья-покровители подскажут, как сохранять равновесие, принимать мудрые решения и одновременно оставаться открытыми для радости и вдохновения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

