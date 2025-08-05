Кельтский гороскоп деревьев на 6 августа 2025: Тельцам — решительность, Водолеям — новые идеи.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Кельтский гороскоп деревьев – древняя система друидов, в которой каждый день отвечает дерево-покровитель с собственной энергетикой и символикой. Оно влияет на настроение, решение и события дня, помогая находить баланс между действием и внутренней гармонией.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 6 августа 2025 года.

Овен — каштан : внутреннее достоинство и способность держать позицию.

Телец — дуб : решительность в важных делах, сила слова и действия.

Близнецы — береза : ясность мыслей и легкость в общении.

Рак — ива : эмоциональная уравновешенность и тонкое чувство людей.

Лев — орех : четкость приоритетов и смелость в выборе.

Дева — яблоня : творческое настроение и гармония в повседневных делах.

Весы — осина : гибкость и умение быстро адаптироваться.

Скорпион — тис : выдержка, стратегическое мышление и последовательность.

Стрелец — клен : вдохновение для новых идей и путешествий.

Козерог — самшит : стабильность, рассудительность и уверенность в действиях.

Водолей — глициния : творческий поток и открытость к новым проектам.

Рыбы — плющ: способность находить поддержку и ресурсы в неожиданных местах.

6 августа 2025 года – благоприятный день для тех, кто готов объединить решительность и открытость новому. Деревья-покровители дарят внутреннюю силу, вдохновение и гибкость, чтобы уверенно двигаться к цели и принимать изменения как возможности.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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