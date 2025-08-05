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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Кельтский гороскоп деревьев на 6 августа 2025: Тельцам — решительность, Водолеям — новые идеи.

6 августа – день решительных шагов, вдохновения и новых перспектив. Деревья покровители подскажут, как направить силы в нужное русло, а интуиция поможет найти правильные ответы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Кельтский гороскоп деревьев – древняя система друидов, в которой каждый день отвечает дерево-покровитель с собственной энергетикой и символикой. Оно влияет на настроение, решение и события дня, помогая находить баланс между действием и внутренней гармонией.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 6 августа 2025 года.

  • Овен — каштан: внутреннее достоинство и способность держать позицию.

  • Телец — дуб: решительность в важных делах, сила слова и действия.

  • Близнецы — береза: ясность мыслей и легкость в общении.

  • Рак — ива: эмоциональная уравновешенность и тонкое чувство людей.

  • Лев — орех: четкость приоритетов и смелость в выборе.

  • Дева — яблоня: творческое настроение и гармония в повседневных делах.

  • Весы — осина: гибкость и умение быстро адаптироваться.

  • Скорпион — тис: выдержка, стратегическое мышление и последовательность.

  • Стрелец — клен: вдохновение для новых идей и путешествий.

  • Козерог — самшит: стабильность, рассудительность и уверенность в действиях.

  • Водолей — глициния: творческий поток и открытость к новым проектам.

  • Рыбы — плющ: способность находить поддержку и ресурсы в неожиданных местах.

6 августа 2025 года – благоприятный день для тех, кто готов объединить решительность и открытость новому. Деревья-покровители дарят внутреннюю силу, вдохновение и гибкость, чтобы уверенно двигаться к цели и принимать изменения как возможности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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