- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 3 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 6 декабря 2025: день эмоциональной чувствительности и внутренних ответов
6 декабря приносит мягкую, но очень тонкую энергию кельтских деревьев, которая обостряет интуицию и усиливает потребность в искренности.
Энергия 6 декабря в кельтском календаре настраивает на внутреннюю правду, честность с собой и внимательность к эмоциональным оттенкам. Это день, когда следует замедлиться, прислушиваться к тонким сигналам и не торопиться с выводами.
Для каждого знака ниже подобрано новое кельтское дерево-покровитель , отражающее его энергетическое состояние в этот день.
Овен — Ольха
Архетип: действие, решительность, сила воли.
Прогноз: Вы почувствуете необходимость решать давно стоящий на месте вопрос. Энергия поддерживает жесткие решения, инициативу и запуск новых процессов.
Телец — Яблоня
Архетип: гармония, любовь, мягкость.
Прогноз: День благоприятен для отношений — романтических, дружеских, семейных. Вы получите тепло или поддержку. Прекрасное время для творчества.
Близнецы — Дуб
Архетип: стабильность, сила, уверенность.
Прогноз: Вы можете взять ситуацию под контроль. Ваше слово имеет вес, а действия результат. Хорошо подходит для важных разговоров или решений.
Рак — Ива
Архетип: интуиция, эмоциональная чувствительность.
Прогноз: Интуиция очень сильная. Доверьтесь своим чувствам – они сегодня точны. Возможны эмоциональные и новые понимания.
Лев — Рябина
Архетип: защита, духовная мудрость, благородство.
Прогноз: Вы делаете верный выбор. День усиливает вашу интуитивную мудрость. Время для морально мощных решений и внутреннего выравнивания.
Дева — Ясень
Архетип: развитие, движение, знание.
Прогноз: Вы можете получить новую информацию или предложение. Прекрасный день для обучения, работы с данными, путешествий, планов.
Весы — Береза
Архетип: обновления, ясность, новый взгляд.
Прогноз: Мнения проясняются. Вы начнете видеть решение там, где раньше был хаос. День подходит для нового начала или коррекции курса.
Скорпион — Лещина
Архетип: интеллектуальная проницательность.
Прогноз: Вы разгадаете скрытую мотивацию или сущность сложной ситуации. Хорошо для анализа, работы с документами, деньгами.
Стрелец — Виноградная лоза
Архетип: гибкость, восприимчивость, мудрость.
Прогноз: День подсказывает: не торопитесь. Ваше решение созреет естественно. Вы можете почувствовать скрытые потоки событий.
Козерог — Плющ
Архетип: взаимодействие, альянс, мягенькое действие.
Прогноз: Вы получите поддержку от человека, от которого его не ожидали. Добрый день для партнерства, сотрудничества, обсуждения планов.
Водолей — Тростник
Архетип: тишина, внутренняя правда, созерцание.
Прогноз: Вам захочется помедлить и подумать. День благоприятен для уединения и глубоких выводов. Не перегружайте себя.
Рыбы — Бузина
Архетип: очищение, завершение, трансформация.
Прогноз: Вы можете завершить длительный эмоциональный или рабочий процесс. Это откроет путь для нового. День для увольнения и восстановления.
6 декабря – это день эмоциональной чувствительности, честности с собой и тонкого интуитивного видения. Кельтские деревья усиливают способность понимать глубинные мотивы, отпускать лишнее и делать правильные шаги без спешки.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.