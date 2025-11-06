- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 5
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 6 ноября 2025: Девам — структурность, Скорпионам — внутренняя сила
6 ноября 2025 года – день тихого возвращения к себе после сильных эмоций. Организм и душа словно «восходят на берег» после высокой волны.
Деревья-покровители в этот день помогают мягко собрать энергию, обрести сосредоточенность и укорениться в настоящем моменте.
Деревья-покровители
Овны — Береза
Пора освежить сознание. Береза помогает быстрее восстановить силы и посмотреть на ситуации попроще, без лишней борьбы.
Тельцы
Ваши корни крепкие. Дуб поддерживает решительность и внутреннюю стойкость. День для опоры на свой опыт.
Близнецы - Клен
Клен активирует лёгкое мышление и творческий подход. Будьте внимательны к «падающим сами» идеям — среди них важны.
Раки - Липа
Липа приносит душевное тепло и умиротворение. Следует побыть с теми, кто чувствуется как «дом».
Львы — Осина
Осина дает внутреннюю гибкость. Если станет тревожно – сделайте паузу и позвольте эмоциям пройти, не задерживая их.
Девы.
Граб помогает структурировать дела и планы. День подходит для порядка: в мыслях, рабочих задачах, пространстве.
Весы - Маслина
Оливка смягчает острые углы в отношениях. Слова сегодня могут лечить или ранить. Выбирайте мягкость.
Скорпионы - Сосна
Сосна дает глубокую внутреннюю силу и стойкость. То, что вас изменяет – укрепляет. День для честности с собой.
Стрельцы - Ива
Ива помогает не терять внутреннюю воздушность даже в серьезные моменты. Позвольте почувствовать течь, а не застывать.
Козороги - Бук
Бук поддерживает мудрую упорядоченность. Меньше спешки – больше внимательного, разумного контроля.
Водолеи — Рябина.
Рябина напоминает о важности тепла в общении. День для мягких, задушевных разговоров и естественной открытости.
Рыбы - Слива
Слива дарит внутреннюю мягкость и чувство эмоционального комфорта. Не требуйте больше, чем можете дать.
6 ноября 2025 года – день замедления, интеграции и бережного отношения к себе.
То, что переживалось остро, становится понятнее.
Деревья в этот день не подталкивают – они поддерживают.