Кельтский гороскоп деревьев на 6 октября 2025: Весам — равновесие, Овнам — вдохновение.

6 октября 2025 года — это день, когда важно слушать себя и не спешить. Деревья-покровители кельтского гороскопа напоминают: равновесие – не отсутствие движения, а гармония между внутренним и внешним миром.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Рябина : вдохновение, эмоциональная глубина и открытость новых путей.

Телец — Сосна : устойчивость, выносливость и спокойная уверенность в будущем.

Близнецы — Осина : гибкость в решениях и легкость в общении.

Рак — Бук : мудрость и дальновидность помогут принять правильное решение.

Лев — Маслина : гармония в отношениях и душевное примирение.

Дева — Липа : тепло и поддержка в ежедневных делах.

Весы — Ива : внутреннее равновесие и интуиция, ведущая к гармонии.

Скорпион — Кипарис : внутренняя сила, покой и духовная зрелость.

Стрелец — Яблоня : легкость, творчество и вдохновение для новых начинаний.

Козерог — Вяз : упорядоченность и стабильность в действиях.

Водолей — Смерека : внутреннее спокойствие и способность держать баланс в сложных ситуациях.

Рыбы — Слива: нежность, эмоциональная уравновешенность и доверие к жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

