Кельтский гороскоп деревьев на 6 октября 2025: Весам — равновесие, Овнам — вдохновение.

6 октября 2025 года — день, когда природа поддерживает тех, кто ищет гармонию и новые импульсы для действий. Осень постепенно углубляет нас в покой, но в то же время открывает внутренние источники энергии.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

6 октября 2025 года — это день, когда важно слушать себя и не спешить. Деревья-покровители кельтского гороскопа напоминают: равновесие – не отсутствие движения, а гармония между внутренним и внешним миром.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Рябина: вдохновение, эмоциональная глубина и открытость новых путей.

  • Телец — Сосна: устойчивость, выносливость и спокойная уверенность в будущем.

  • Близнецы — Осина: гибкость в решениях и легкость в общении.

  • Рак — Бук: мудрость и дальновидность помогут принять правильное решение.

  • Лев — Маслина: гармония в отношениях и душевное примирение.

  • Дева — Липа: тепло и поддержка в ежедневных делах.

  • Весы — Ива: внутреннее равновесие и интуиция, ведущая к гармонии.

  • Скорпион — Кипарис: внутренняя сила, покой и духовная зрелость.

  • Стрелец — Яблоня: легкость, творчество и вдохновение для новых начинаний.

  • Козерог — Вяз: упорядоченность и стабильность в действиях.

  • Водолей — Смерека: внутреннее спокойствие и способность держать баланс в сложных ситуациях.

  • Рыбы — Слива: нежность, эмоциональная уравновешенность и доверие к жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

