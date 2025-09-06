ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
107
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 6 сентября 2025: Девам — внимательность к деталям, Овнам — ясность действий.

6 сентября 2025 года — прекрасный день для сочетания сосредоточенного взгляда на важном со стремлением к четкому исполнению.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут находить ясность в целях, вдохновлять точность в действиях и гармонию в отношениях.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

  • Овен — Ель: внутренняя стойкость и уверенность в действиях.

  • Телец — Липа: теплые эмоции, легкость в отношениях.

  • Близнецы — Граб: порядок и фокус в коммуникации.

  • Рак — Маслина: покой и внутренняя гармония.

  • Лев — Бук: мудрость и стратегичность в шагах.

  • Дева — Сосна: сила внимания к деталям, четкость в делах.

  • Весы – Виноградная лоза: радость в завершении дел.

  • Скорпион — Инжир: комфорт в решительных действиях, мягкость в отношениях.

  • Стрелец — Кипарис: уравновешенность и ясность в намерениях.

  • Козерог — Вяз: организованность и сила в долгосрочных планах.

  • Водолей — Черная бузина: очищение и готовность к переменам.

  • Рыбы — Слива: чувственность и внутреннее равновесие.

6 сентября — день, когда ясность и внимательность ведут к результатам. Деревья-покровители помогают соединить точность с эмоциональным балансом. Это благоприятное время для решения важнейших дел с внутренней уверенностью и гармоничным подходом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie