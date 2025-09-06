Кельтский гороскоп деревьев на 6 сентября 2025: Девам — внимательность к деталям, Овнам — ясность действий.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут находить ясность в целях, вдохновлять точность в действиях и гармонию в отношениях.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен — Ель : внутренняя стойкость и уверенность в действиях.

Телец — Липа : теплые эмоции, легкость в отношениях.

Близнецы — Граб : порядок и фокус в коммуникации.

Рак — Маслина : покой и внутренняя гармония.

Лев — Бук : мудрость и стратегичность в шагах.

Дева — Сосна : сила внимания к деталям, четкость в делах.

Весы – Виноградная лоза : радость в завершении дел.

Скорпион — Инжир : комфорт в решительных действиях, мягкость в отношениях.

Стрелец — Кипарис : уравновешенность и ясность в намерениях.

Козерог — Вяз : организованность и сила в долгосрочных планах.

Водолей — Черная бузина : очищение и готовность к переменам.

Рыбы — Слива: чувственность и внутреннее равновесие.

6 сентября — день, когда ясность и внимательность ведут к результатам. Деревья-покровители помогают соединить точность с эмоциональным балансом. Это благоприятное время для решения важнейших дел с внутренней уверенностью и гармоничным подходом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

