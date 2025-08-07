Кельтский гороскоп деревьев на 7 августа 2025: Ракам – эмоциональное обновление, Весам – ясность выбора

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Кельтские деревья-покровители указывают путь к балансу и духовному пробуждению.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен - Каштан

Сегодня пора доверять своим чувствам. Ваша прямолинейность поможет избежать недоразумений. День хорош для открытых разговоров.

Телец - Дуб

Вы почувствуете прилив силы для решительного шага. Даже если путь кажется незнакомым – дерево Дуба поддерживает уверенность.

Близнецы - Береза

Легкость и упругость мышления дозволят вам отыскать необыкновенное решение в знакомой ситуации. Не бойтесь неожиданных идей.

Рак - Иво

Время эмоционального обновления. Окунитесь в медитацию или созерцание воды – и найдете ответ на важный вопрос.

Лев – Орех

Сила сегодняшнего дня – в спонтанности. Дайте себе волю действовать вне рамок. Интуиция покажет, что дальше.

Дева - Яблоня

Вы можете исцелить сердце из-за заботы о ком-то. Сделайте что-нибудь хорошее, не дожидаясь отдачи — и мир ответит.

Весы - Осина

Внутренняя ясность открывает новый горизонт. Примите долгое откладываемое решение — сегодня для этого лучший день.

Скорпион - Тис

Глубина и покой – вот ваша сила. Держитесь подальше от поверхностных споров, сосредоточьтесь на собственных трансформациях.

Стрелец - Клен

Открытость к новому приведет к неожиданным возможностям. Путешествия – физические или ментальные – откроют новые перспективы.

Козерог - Самшит

Вернитесь к основаниям. Маленькие ежедневные привычки производят большие результаты. Сегодня день дисциплины и внутренней опоры.

Водолей - Глициния

Ваша способность мыслить нестандартно – ключ к сегодняшнему прорыву. Делитесь идеями, даже если кажутся "странными".

Рыбы - Плющ

День поддержки и душевной близости. Ваша чувствительность поможет кому-то почувствовать себя нужным. И это согреет и для вас самих.

7 августа – гармоничный день для исцеления, переосмысления и нового старта. Доверьтесь силе своего дерева-покровителя и сделайте шаг к внутреннему обновлению.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

