Кельтский гороскоп деревьев на 7 августа 2025: Ракам – эмоциональное обновление, Весам – ясность выбора
7 августа – день, когда энергии природы способствуют внутреннему восстановлению, гармонизации с собственной сущностью и четкости в принятии решений.
Кельтские деревья-покровители указывают путь к балансу и духовному пробуждению.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен - Каштан
Сегодня пора доверять своим чувствам. Ваша прямолинейность поможет избежать недоразумений. День хорош для открытых разговоров.
Телец - Дуб
Вы почувствуете прилив силы для решительного шага. Даже если путь кажется незнакомым – дерево Дуба поддерживает уверенность.
Близнецы - Береза
Легкость и упругость мышления дозволят вам отыскать необыкновенное решение в знакомой ситуации. Не бойтесь неожиданных идей.
Рак - Иво
Время эмоционального обновления. Окунитесь в медитацию или созерцание воды – и найдете ответ на важный вопрос.
Лев – Орех
Сила сегодняшнего дня – в спонтанности. Дайте себе волю действовать вне рамок. Интуиция покажет, что дальше.
Дева - Яблоня
Вы можете исцелить сердце из-за заботы о ком-то. Сделайте что-нибудь хорошее, не дожидаясь отдачи — и мир ответит.
Весы - Осина
Внутренняя ясность открывает новый горизонт. Примите долгое откладываемое решение — сегодня для этого лучший день.
Скорпион - Тис
Глубина и покой – вот ваша сила. Держитесь подальше от поверхностных споров, сосредоточьтесь на собственных трансформациях.
Стрелец - Клен
Открытость к новому приведет к неожиданным возможностям. Путешествия – физические или ментальные – откроют новые перспективы.
Козерог - Самшит
Вернитесь к основаниям. Маленькие ежедневные привычки производят большие результаты. Сегодня день дисциплины и внутренней опоры.
Водолей - Глициния
Ваша способность мыслить нестандартно – ключ к сегодняшнему прорыву. Делитесь идеями, даже если кажутся "странными".
Рыбы - Плющ
День поддержки и душевной близости. Ваша чувствительность поможет кому-то почувствовать себя нужным. И это согреет и для вас самих.
7 августа – гармоничный день для исцеления, переосмысления и нового старта. Доверьтесь силе своего дерева-покровителя и сделайте шаг к внутреннему обновлению.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
