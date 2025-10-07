ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 7 октября 2025: Львам — ясность, Рыбам — эмоциональное равновесие.

7 октября 2025 года — день Полнолуния, усиливающий интуицию, эмоции и внутреннее чувство истины.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Энергия луны 7 октября 2025 года раскрывает глубину души, а деревья-покровители помогают трансформировать эти эмоции в мудрость и вдохновение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Граб: концентрация, ясность мыслей и способность действовать без суеты.

  • Телец — Ива: чувствительность и доверие к интуиции в важных решениях.

  • Близнецы — Рябина: доброжелательность и гармоничное взаимодействие с окружающими.

  • Рак — Маслина: душевная нежность, гармония в доме и внутреннее спокойствие.

  • Лев — Осина: ясность, открытость и способность отпустить прошлое.

  • Дева — Смерека: устойчивость, равновесие и сила самодисциплины.

  • Весы — Бук: мудрость в сочетании с эстетическим чувством гармонии.

  • Скорпион — Дуб: уверенность и глубокая внутренняя сила в решении сложных вопросов.

  • Стрелец — Кипарис: духовное обновление и сосредоточенность на целях.

  • Козерог — Липа: душевное тепло, стабильность и уравновешенность в делах.

  • Водолей — Клен: свежее видение, креативность и стремление к развитию.

  • Рыбы — Слива: эмоциональное равновесие, интуиция и внутренняя гармония.

7 октября 2025 Полнолуние, соединяющее небо и землю, рациональное и духовное. Деревья-покровители этого дня поддержат каждого, кто стремится к ясности, внутреннему миру и ощущению собственного пути.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

