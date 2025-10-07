- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 7 октября 2025: Львам — ясность, Рыбам — эмоциональное равновесие.
7 октября 2025 года — день Полнолуния, усиливающий интуицию, эмоции и внутреннее чувство истины.
Энергия луны 7 октября 2025 года раскрывает глубину души, а деревья-покровители помогают трансформировать эти эмоции в мудрость и вдохновение.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Граб: концентрация, ясность мыслей и способность действовать без суеты.
Телец — Ива: чувствительность и доверие к интуиции в важных решениях.
Близнецы — Рябина: доброжелательность и гармоничное взаимодействие с окружающими.
Рак — Маслина: душевная нежность, гармония в доме и внутреннее спокойствие.
Лев — Осина: ясность, открытость и способность отпустить прошлое.
Дева — Смерека: устойчивость, равновесие и сила самодисциплины.
Весы — Бук: мудрость в сочетании с эстетическим чувством гармонии.
Скорпион — Дуб: уверенность и глубокая внутренняя сила в решении сложных вопросов.
Стрелец — Кипарис: духовное обновление и сосредоточенность на целях.
Козерог — Липа: душевное тепло, стабильность и уравновешенность в делах.
Водолей — Клен: свежее видение, креативность и стремление к развитию.
Рыбы — Слива: эмоциональное равновесие, интуиция и внутренняя гармония.
7 октября 2025 — Полнолуние, соединяющее небо и землю, рациональное и духовное. Деревья-покровители этого дня поддержат каждого, кто стремится к ясности, внутреннему миру и ощущению собственного пути.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
