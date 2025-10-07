Кельтский гороскоп деревьев на 7 октября 2025: Львам — ясность, Рыбам — эмоциональное равновесие.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Энергия луны 7 октября 2025 года раскрывает глубину души, а деревья-покровители помогают трансформировать эти эмоции в мудрость и вдохновение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Граб : концентрация, ясность мыслей и способность действовать без суеты.

Телец — Ива : чувствительность и доверие к интуиции в важных решениях.

Близнецы — Рябина : доброжелательность и гармоничное взаимодействие с окружающими.

Рак — Маслина : душевная нежность, гармония в доме и внутреннее спокойствие.

Лев — Осина : ясность, открытость и способность отпустить прошлое.

Дева — Смерека : устойчивость, равновесие и сила самодисциплины.

Весы — Бук : мудрость в сочетании с эстетическим чувством гармонии.

Скорпион — Дуб : уверенность и глубокая внутренняя сила в решении сложных вопросов.

Стрелец — Кипарис : духовное обновление и сосредоточенность на целях.

Козерог — Липа : душевное тепло, стабильность и уравновешенность в делах.

Водолей — Клен : свежее видение, креативность и стремление к развитию.

Рыбы — Слива: эмоциональное равновесие, интуиция и внутренняя гармония.

7 октября 2025 — Полнолуние, соединяющее небо и землю, рациональное и духовное. Деревья-покровители этого дня поддержат каждого, кто стремится к ясности, внутреннему миру и ощущению собственного пути.

