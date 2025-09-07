ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
262
Время на прочтение
1 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 7 сентября 2025: Весам — гармония, Львам — сила в действиях

7 сентября 2025 года – день, когда гармония и сила сочетаются в ежедневных решениях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как найти равновесие в отношениях и уверенность в своих действиях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители для всех знаков зодиака

  • Овен Бук: мудрость и дальновидность, умение видеть перспективу.

  • Телец Кипарис: внутренняя уравновешенность и сила покоя.

  • Близнецы Маслина: миролюбие и гармония в общении.

  • Рак Яблоня: тепло в отношениях и душевный уют.

  • Лев — Дуб: сила действий, уверенность и чувство собственного фундамента.

  • Дева Сосна: выносливость и стабильность в важных делах.

  • Весы Липа: гармония, душевная легкость и внутреннее равновесие.

  • Скорпион Граб: дисциплина и внимательность к приносящим результат деталям.

  • Стрелец Слива: эмоциональная мягкость и способность восстанавливать баланс.

  • Козерог Вяз: организованность и сила воли для достижения целей.

  • Водолей Виноградная лоза: пора собрать плоды своего труда и почувствовать радость.

  • Рыбы Черная бузина: очистка от лишнего и готовность к обновлению.

7 сентября 2025 будет способствовать гармонии и уверенным действиям. Деревья-покровители помогут найти баланс в отношениях, сохранить душевное спокойствие и одновременно смело двигаться вперед.

Дата публикации
Количество просмотров
262
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie