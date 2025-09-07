- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 7 сентября 2025: Весам — гармония, Львам — сила в действиях
7 сентября 2025 года – день, когда гармония и сила сочетаются в ежедневных решениях.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как найти равновесие в отношениях и уверенность в своих действиях.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители для всех знаков зодиака
Овен — Бук: мудрость и дальновидность, умение видеть перспективу.
Телец — Кипарис: внутренняя уравновешенность и сила покоя.
Близнецы — Маслина: миролюбие и гармония в общении.
Рак — Яблоня: тепло в отношениях и душевный уют.
Лев — Дуб: сила действий, уверенность и чувство собственного фундамента.
Дева — Сосна: выносливость и стабильность в важных делах.
Весы — Липа: гармония, душевная легкость и внутреннее равновесие.
Скорпион — Граб: дисциплина и внимательность к приносящим результат деталям.
Стрелец — Слива: эмоциональная мягкость и способность восстанавливать баланс.
Козерог — Вяз: организованность и сила воли для достижения целей.
Водолей — Виноградная лоза: пора собрать плоды своего труда и почувствовать радость.
Рыбы — Черная бузина: очистка от лишнего и готовность к обновлению.
7 сентября 2025 будет способствовать гармонии и уверенным действиям. Деревья-покровители помогут найти баланс в отношениях, сохранить душевное спокойствие и одновременно смело двигаться вперед.