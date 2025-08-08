ТСН в социальных сетях

Астрология
58
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 8 августа 2025: Овнам — новые начала, Стрельцам — внутренняя целостность

Кельтский гороскоп деревьев — древняя система друидов, сочетающая астрологию и символику деревьев. В каждый отдельный день дерево-покровитель несет свою энергетику — дает вдохновение, силу или внутреннюю ясность. Зная свое дерево, лучше понять, как использовать поддержку природы в нужный момент.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

8 августа — благоприятный день для осознанных начал и внутренней целостности. Деревья покровители кельтского гороскопа деревьев помогут почувствовать баланс между амбицией и спокойствием, позволят действовать осознанно и с гармонией в сердце.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 8 августа 2025 года.

  • Овен — яблоня: время для новых начал, добрых дел и открытых разговоров.

  • Телец — ель: день дисциплины и мудрых решений, которые укрепят позиции.

  • Близнецы — вяз: гибкость и спокойствие помогут избежать конфликтов.

  • Рак — береза: обновление энергии, эмоциональная чувствительность и гармония.

  • Лев — кипарис: уверенность и внутренняя стойкость будут способствовать успеху.

  • Дева — граб: порядок и ответственность – ключ к результату.

  • Весы – липа: дипломатия и гармония в отношениях помогут решать сложные вопросы.

  • Скорпион — каштан: справедливость и глубина взглядов принесут уважение окружающих.

  • Стрелец — инжир: тепло, гибкость и забота о себе и близких.

  • Козерог — бук: стратегическое мышление и четкое планирование обеспечат успех.

  • Водолей — тополь: новые идеи и способность видеть перспективу.

  • Рыбы — ива: эмоциональная мудрость и творческий подход по делам.

8 августа 2025 года – это время, когда новые начала сочетаются с устойчивой внутренней силой. Деревья-покровители помогают действовать уверенно, сохранять гармонию и наполняют день вдохновением для смелых перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

