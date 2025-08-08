Кельтский гороскоп деревьев на 8 августа 2025: Овнам — новые начала, Стрельцам — внутренняя целостность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

8 августа — благоприятный день для осознанных начал и внутренней целостности. Деревья покровители кельтского гороскопа деревьев помогут почувствовать баланс между амбицией и спокойствием, позволят действовать осознанно и с гармонией в сердце.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 8 августа 2025 года.

Овен — яблоня : время для новых начал, добрых дел и открытых разговоров.

Телец — ель : день дисциплины и мудрых решений, которые укрепят позиции.

Близнецы — вяз : гибкость и спокойствие помогут избежать конфликтов.

Рак — береза : обновление энергии, эмоциональная чувствительность и гармония.

Лев — кипарис : уверенность и внутренняя стойкость будут способствовать успеху.

Дева — граб : порядок и ответственность – ключ к результату.

Весы – липа : дипломатия и гармония в отношениях помогут решать сложные вопросы.

Скорпион — каштан : справедливость и глубина взглядов принесут уважение окружающих.

Стрелец — инжир : тепло, гибкость и забота о себе и близких.

Козерог — бук : стратегическое мышление и четкое планирование обеспечат успех.

Водолей — тополь : новые идеи и способность видеть перспективу.

Рыбы — ива: эмоциональная мудрость и творческий подход по делам.

8 августа 2025 года – это время, когда новые начала сочетаются с устойчивой внутренней силой. Деревья-покровители помогают действовать уверенно, сохранять гармонию и наполняют день вдохновением для смелых перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

