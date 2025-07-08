Кельтский гороскоп деревьев на 8 июля 2025: Овнам – искренность, Ракам – обновление, а Козорогам – четкий план

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Кельтский или друидический гороскоп деревьев связывает каждый знак Зодиака с определенным символом дерева и его энергетическими характеристиками. Такое дерево формирует подсказку на день: как действовать, к чему прислушиваться и какая мудрость поддерживает ваш знак.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 19 апреля) – яблоня

Черты: доброта, открытость.

Совет: сегодня день для дачи и принятия – чем больше любви и искренности, тем больше вы ее получите в ответ.

Реклама

Телец (20 апреля - 20 мая) - пихта

Черты: воздержание, мудрость, самодисциплина.

Совет: ваш внутренний мир спокоен и уравновешен – идеальный момент для анализа, обдуманных решений и спокойной уверенности.

Близнецы (21 мая - 20 июня) - вяз

Черты: покой, практичность, гибкость.

Совет: Продолжайте адаптироваться к ситуациям – ваш гибкий подход сегодня помогает пройти любые изменения с легкостью.

Рак (21 июня - 22 июля) - береза

Черты: чистота, восстановление, нежность.

Совет: день идеален для эмоционального очищения – отпустите образы, освободитесь от тяжелого и дайте себе простор для легкого начала. Береза помогает обновить внутреннюю энергию через прощение и заботу о себе.

Лев (23 июля – 22 августа) – кипарис

Черты: достоинство, независимость, стойкость.

Совет: держите внутреннее равновесие и не впускайте конфликты в свое пространство – ваша сила в тишине и величии.

Реклама

Дева (23 августа - 22 сентября) - граб

Черты: порядок, точность, элегантность.

Совет: наведите порядок как вокруг, так и мысленно. Четкость сегодня приносит гармонию.

Весы (23 сентября – 22 октября) – липа

Черты: дипломатия, гармония, красота.

Совет: сбалансируйте слова и действия - гармония есть в деталях, поэтому будьте вежливыми, дипломатическими и отзывчивыми.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) – каштан.

Черты: глубина, справедливость, правдивость.

Совет: ваша правда важна — не молчите, если видите несправедливость, но поступайте разумно и с уважением.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) - инжир

Черты: тепло, гибкость, забота.

Совет: день для внутренней мягкости: подарите себе заботу, позвольте остановиться и восстановиться.

Реклама

Козерог (22 декабря - 19 января) - бук

Черты: стабильность, прагматичность, планировка.

Совет: приведите мысли в порядок – продумайте стратегию, систематизируйте, и результат не заставит долго ждать.

Водолей (20 января - 18 февраля) - тополь

Черты: интуиция, открытость, прозрачность.

Совет: слушайте подсказки интуиции – они могут принести откровение или оригинальные идеи для будущего.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) - ива

Черты: эмоции, глубина, творчество.

Совет: погрузитесь в творчество или эмоциональное восстановление – искусство поможет обрести внутреннее равновесие.

8 июля — день, когда каждый знак может почерпнуть силу своего дерева-символа: это обновление яблони, спокойствие пихти или правда каштана. Прислушайтесь к внутреннему покровителю – он покажет, куда двигаться и какую энергию использовать сегодня.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог шокировала новым прогнозом по планам РФ: что она предусмотрела.