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Кельтский гороскоп деревьев на 8 июля 2025: Овнам – искренность, Ракам – обновление, а Козорогам – четкий план
Кельтский гороскоп деревьев на 8 июля 2025 года подсказывает каждому знаку Зодиака свое дерево-покровитель и дает посыл в эти сутки — от обновления до устойчивости.
Кельтский или друидический гороскоп деревьев связывает каждый знак Зодиака с определенным символом дерева и его энергетическими характеристиками. Такое дерево формирует подсказку на день: как действовать, к чему прислушиваться и какая мудрость поддерживает ваш знак.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта – 19 апреля) – яблоня
Черты: доброта, открытость.
Совет: сегодня день для дачи и принятия – чем больше любви и искренности, тем больше вы ее получите в ответ.
Телец (20 апреля - 20 мая) - пихта
Черты: воздержание, мудрость, самодисциплина.
Совет: ваш внутренний мир спокоен и уравновешен – идеальный момент для анализа, обдуманных решений и спокойной уверенности.
Близнецы (21 мая - 20 июня) - вяз
Черты: покой, практичность, гибкость.
Совет: Продолжайте адаптироваться к ситуациям – ваш гибкий подход сегодня помогает пройти любые изменения с легкостью.
Рак (21 июня - 22 июля) - береза
Черты: чистота, восстановление, нежность.
Совет: день идеален для эмоционального очищения – отпустите образы, освободитесь от тяжелого и дайте себе простор для легкого начала. Береза помогает обновить внутреннюю энергию через прощение и заботу о себе.
Лев (23 июля – 22 августа) – кипарис
Черты: достоинство, независимость, стойкость.
Совет: держите внутреннее равновесие и не впускайте конфликты в свое пространство – ваша сила в тишине и величии.
Дева (23 августа - 22 сентября) - граб
Черты: порядок, точность, элегантность.
Совет: наведите порядок как вокруг, так и мысленно. Четкость сегодня приносит гармонию.
Весы (23 сентября – 22 октября) – липа
Черты: дипломатия, гармония, красота.
Совет: сбалансируйте слова и действия - гармония есть в деталях, поэтому будьте вежливыми, дипломатическими и отзывчивыми.
Скорпион (23 октября – 21 ноября) – каштан.
Черты: глубина, справедливость, правдивость.
Совет: ваша правда важна — не молчите, если видите несправедливость, но поступайте разумно и с уважением.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря) - инжир
Черты: тепло, гибкость, забота.
Совет: день для внутренней мягкости: подарите себе заботу, позвольте остановиться и восстановиться.
Козерог (22 декабря - 19 января) - бук
Черты: стабильность, прагматичность, планировка.
Совет: приведите мысли в порядок – продумайте стратегию, систематизируйте, и результат не заставит долго ждать.
Водолей (20 января - 18 февраля) - тополь
Черты: интуиция, открытость, прозрачность.
Совет: слушайте подсказки интуиции – они могут принести откровение или оригинальные идеи для будущего.
Рыбы (19 февраля - 20 марта) - ива
Черты: эмоции, глубина, творчество.
Совет: погрузитесь в творчество или эмоциональное восстановление – искусство поможет обрести внутреннее равновесие.
8 июля — день, когда каждый знак может почерпнуть силу своего дерева-символа: это обновление яблони, спокойствие пихти или правда каштана. Прислушайтесь к внутреннему покровителю – он покажет, куда двигаться и какую энергию использовать сегодня.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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