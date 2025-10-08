Кельтский гороскоп деревьев на 8 октября 2025: Девам – гармония, Стрельцам – внутренняя ясность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители помогут каждому знаку восстановить баланс и мягко перейти в более спокойный ритм.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Сосна : стойкость, выдержка и очищение от эмоционального напряжения.

Телец — Кипарис : покой, собранность и внутренняя зрелость в принятии решений.

Близнецы — Яблоня : тепло, легкость и доброжелательность в общении.

Рак — Осина : гибкость и способность принимать изменения без страха.

Лев — Маслина : миролюбие и мягкая сила, помогающая восстановить гармонию.

Дева — Липа : равновесие, душевная гармония и стабильность в делах.

Весы — Рябина : эмоциональная поддержка, ощущение связи с близкими.

Скорпион — Граб : концентрация, внимательность и спокойная сила в действиях.

Стрелец — Бук : внутренняя ясность, мудрость и доверие к жизни.

Козерог — Ива : чувствительность, интуиция и умение слышать сердце.

Водолей — Вяз : упорядоченность, логика и контроль над ситуацией.

Рыбы — Слива: нежность, очищение и отпускание старых эмоций.

8 октября 2025 г. станет днем мягкого перехода от активности к созерцательности. Деревья-покровители поддержат каждого, кто стремится к восстановлению, гармонии и внутренней очистке после энергетического Полнолуния.

