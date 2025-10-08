- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 8 октября 2025: Девам – гармония, Стрельцам – внутренняя ясность
8 октября 2025 года – день, когда Луна переходит в нисходящую фазу. Это время, когда стоит замедлиться, подытожить пережитое во время Полнолуния и отпустить лишнее.
Деревья-покровители помогут каждому знаку восстановить баланс и мягко перейти в более спокойный ритм.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Сосна: стойкость, выдержка и очищение от эмоционального напряжения.
Телец — Кипарис: покой, собранность и внутренняя зрелость в принятии решений.
Близнецы — Яблоня: тепло, легкость и доброжелательность в общении.
Рак — Осина: гибкость и способность принимать изменения без страха.
Лев — Маслина: миролюбие и мягкая сила, помогающая восстановить гармонию.
Дева — Липа: равновесие, душевная гармония и стабильность в делах.
Весы — Рябина: эмоциональная поддержка, ощущение связи с близкими.
Скорпион — Граб: концентрация, внимательность и спокойная сила в действиях.
Стрелец — Бук: внутренняя ясность, мудрость и доверие к жизни.
Козерог — Ива: чувствительность, интуиция и умение слышать сердце.
Водолей — Вяз: упорядоченность, логика и контроль над ситуацией.
Рыбы — Слива: нежность, очищение и отпускание старых эмоций.
8 октября 2025 г. станет днем мягкого перехода от активности к созерцательности. Деревья-покровители поддержат каждого, кто стремится к восстановлению, гармонии и внутренней очистке после энергетического Полнолуния.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
