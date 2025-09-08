ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 8 сентября 2025: Ракам — нежность, Стрельцам — энергия открытий

8 сентября 2025 года – день, когда эмоциональная чувствительность сочетается со стремлением к новому.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как лучше использовать это время, чтобы оставаться уравновешенными и одновременно открытыми для перемен.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Осина: легкость в принятии решений, умение приспосабливаться.

  • Телец — Граб: порядок в делах и способность действовать методически.

  • Близнецы — Вяз: четкость мышления и гармония в общении.

  • Рак — Слива: нежность, эмоциональная глубина и потребность в близости.

  • Лев — Кипарис: спокойная уверенность и стабильность в действиях.

  • Дева — Маслина: миролюбие и стремление к гармонии в быту.

  • Весы — Бук: мудрость, дальновидность и способность видеть перспективу.

  • Скорпион — Яблоня: открытость в отношениях и теплые проявления заботы.

  • Стрелец — Ясень: энергия открытий и ясность в стремлении нового.

  • Козерог — Смерека: выдержка, устойчивость и стабильность в важных делах.

  • Водолей — Рябина: забота о других и способность поддержать в нужный момент.

  • Рыбы — Виноградная лоза: радость от результатов и внутреннее удовольствие.

8 сентября 2025 станет днем сочетания чувствительности и прагматизма. Деревья-покровители помогут сохранить душевный баланс, найти правильные слова для близких и смело смотреть в будущее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

