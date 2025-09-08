- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 971
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 8 сентября 2025: Ракам — нежность, Стрельцам — энергия открытий
8 сентября 2025 года – день, когда эмоциональная чувствительность сочетается со стремлением к новому.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как лучше использовать это время, чтобы оставаться уравновешенными и одновременно открытыми для перемен.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Осина: легкость в принятии решений, умение приспосабливаться.
Телец — Граб: порядок в делах и способность действовать методически.
Близнецы — Вяз: четкость мышления и гармония в общении.
Рак — Слива: нежность, эмоциональная глубина и потребность в близости.
Лев — Кипарис: спокойная уверенность и стабильность в действиях.
Дева — Маслина: миролюбие и стремление к гармонии в быту.
Весы — Бук: мудрость, дальновидность и способность видеть перспективу.
Скорпион — Яблоня: открытость в отношениях и теплые проявления заботы.
Стрелец — Ясень: энергия открытий и ясность в стремлении нового.
Козерог — Смерека: выдержка, устойчивость и стабильность в важных делах.
Водолей — Рябина: забота о других и способность поддержать в нужный момент.
Рыбы — Виноградная лоза: радость от результатов и внутреннее удовольствие.
8 сентября 2025 станет днем сочетания чувствительности и прагматизма. Деревья-покровители помогут сохранить душевный баланс, найти правильные слова для близких и смело смотреть в будущее.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.