Кельтский гороскоп деревьев на 8 сентября 2025: Ракам — нежность, Стрельцам — энергия открытий

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как лучше использовать это время, чтобы оставаться уравновешенными и одновременно открытыми для перемен.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Осина : легкость в принятии решений, умение приспосабливаться.

Телец — Граб : порядок в делах и способность действовать методически.

Близнецы — Вяз : четкость мышления и гармония в общении.

Рак — Слива : нежность, эмоциональная глубина и потребность в близости.

Лев — Кипарис : спокойная уверенность и стабильность в действиях.

Дева — Маслина : миролюбие и стремление к гармонии в быту.

Весы — Бук : мудрость, дальновидность и способность видеть перспективу.

Скорпион — Яблоня : открытость в отношениях и теплые проявления заботы.

Стрелец — Ясень : энергия открытий и ясность в стремлении нового.

Козерог — Смерека : выдержка, устойчивость и стабильность в важных делах.

Водолей — Рябина : забота о других и способность поддержать в нужный момент.

Рыбы — Виноградная лоза: радость от результатов и внутреннее удовольствие.

8 сентября 2025 станет днем сочетания чувствительности и прагматизма. Деревья-покровители помогут сохранить душевный баланс, найти правильные слова для близких и смело смотреть в будущее.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.