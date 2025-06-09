Кельтский гороскоп деревьев на 9-15 июня 2025: советы природы для каждого знака зодиака

Кельтский календарь деревьев / © ТСН.ua

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Кельты верили, что каждое дерево – это живое существо с собственной душой, характером и силой. В гороскопе друидов именно эти растения были советчиками, оберегами и проводниками.

Эта неделя — это переход между двумя символами: боярышником , завершающим период внутренних противоречий, и дубом , который приносит устойчивость, род, глубину.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Рябина

Ваша сила – во внутреннем сосредоточении. На этой неделе мир дает вам шансы, но вы сами должны выбрать, какие из них ваши. Не стоит бежать впереди интуиции, дайте ей время заговорить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Граб

Пора навести порядок — в пространстве, в мыслях, в отношениях. Настоящая роскошь на этой неделе – упорядоченность. В простоте действий вы найдете удовольствие, которое не приносят больших усилий.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Боярышник

Это ваша неделя — Боярышник как раз завершает свой цикл. Ваши идеи пульсируют, внутренний мир глубже, чем кажется. Делитесь только тем, что созрело — спешка не подходит растущей у вас мудрости.

Рак (22 июня – 22 июля)

Дуб

Становитесь опорой — для других, а возможно, и для себя. Двигаться не надо быстро – просто глубоко. Ваши корни сильны, даже если вы сейчас сомневаетесь. Примите ответственность с любовью.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Яблоня

Эта неделя — не для борьбы, а для мягкости. То, что кажется хрупким, действительно имеет собственную силу. Ваше теплое присутствие важно – будьте светом в чьем-то дне.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Орешник

Ваш разум ясен, а сердце – чуткое. Комбинация, творящая настоящие чудеса. На этой неделе вы легко увидите, что другие просмотрели. Не молчите – ваши наблюдения сейчас особенно ценны.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Виноградная лоза

Вы умеете адаптироваться – и именно это качество на этой неделе станет вашим союзником. Мир изменчив, и вам не нужно фиксированных точек. Вы сами равновесие, если сохраните верность себе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Бузина

Что-то завершается – и это естественно. Вы можете нести глубокие изменения спокойно и достойно.

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Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Ясен

На этой неделе ваши мысли особенно широки. Вы видите далекие горизонты – и это вдохновляет. Но не забудьте также о мелочах – там живет реальность. Большие изменения начинаются с малого.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Бук

Вам следует обратиться к своим корням. Знания, кажущиеся давно известными, могут зазвучать по-новому. Не бойтесь структуры – она может быть гибкой, если ее построить с любовью.

Водолей (21 января – 18 февраля)

Сосна

Ваша ясность – дар. Вокруг может быть хаос, но вы можете видеть сквозь него. Не втягивайтесь в шум – оставайтесь собой, даже если это значит быть в стороне.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Иво

Неделя тишины, интуиции, медленного движения. Вы чувствуете больше других — доверьтесь этому. То, что выглядит невидимым, действительно управляет большими изменениями.

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Эта неделя — как спелый вечер перед длинным днем: будто ничего не меняется резко, но внутри — большие сдвиги. Мы переходим от внутреннего пламени боярышника к основательной силе дуба. Это не время для резких рывков. Это период, когда природа не суетится, но постоянно растет.

Как и деревья, мы тоже можем меняться медленно, тихо, но глубоко. Если вы чувствуете, что что-то завершается – позвольте. Если что-то прорастает – поддержите. А если ничего не понятно — просто оставайтесь с собой, потому что тишина готовит самые большие плоды.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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