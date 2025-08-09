ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
463
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 9 августа 2025: Овнам — внутренний огонь, Рыбам — творческий поток

9 августа 2025 года — время внутреннего пробуждения и творческого взлета. Энергия в этот день поможет решиться на важные шаги, найти гармонию с собой и открыть новые горизонты, а деревья-покровители подскажут, в каком направлении двигаться.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

9 августа — день, когда энергия внутреннего огня и творчества проговорит к каждому знаку. Деревья-покровители вдохновляют на решительность, тонкое чувство и новые открытия.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

  • Овен — ясень: внутренний огонь, целеустремленность, быстрые и интуитивные решения.

  • Телец — дуб: стабильность, глубокий анализ, прочная основа для планов.

  • Близнецы — орешник: способность анализировать, логика, общественное восприятие.

  • Рак — рябина: чувственность, внимание к мелочам, духовное вдохновение.

  • Лев — орешник: творческий блеск, влияние на окружение, обаяние.

  • Дева — вяз: гибкость в деталях, способность адаптироваться к изменению.

  • Весы — виноградная лоза: выплаченная дипломатия, баланс в отношениях.

  • Скорпион — сосна: глубина, обновление, сила независимо от обстоятельств.

  • Стрелец — яблоня: вдохновение, новые идеи, желание поделиться теплом.

  • Козерог — самшит: внутренняя дисциплина, четкий курс, уверенность в усилиях.

  • Водолей — клен: поиск новых горизонтов, инновационные взгляды, открытия.

  • Рыбы — плющ: творческий поток, эмоциональная поддержка, интуитивное понимание.

9 августа – день, когда стоит прислушиваться к собственным ощущениям и действовать, не откладывая. Сила деревьев-покровителей поддерживает каждый знак, помогая соединить решительность с внутренним спокойствием и сделать шаг навстречу переменам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie