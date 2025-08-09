- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 463
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 9 августа 2025: Овнам — внутренний огонь, Рыбам — творческий поток
9 августа 2025 года — время внутреннего пробуждения и творческого взлета. Энергия в этот день поможет решиться на важные шаги, найти гармонию с собой и открыть новые горизонты, а деревья-покровители подскажут, в каком направлении двигаться.
9 августа — день, когда энергия внутреннего огня и творчества проговорит к каждому знаку. Деревья-покровители вдохновляют на решительность, тонкое чувство и новые открытия.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен — ясень: внутренний огонь, целеустремленность, быстрые и интуитивные решения.
Телец — дуб: стабильность, глубокий анализ, прочная основа для планов.
Близнецы — орешник: способность анализировать, логика, общественное восприятие.
Рак — рябина: чувственность, внимание к мелочам, духовное вдохновение.
Лев — орешник: творческий блеск, влияние на окружение, обаяние.
Дева — вяз: гибкость в деталях, способность адаптироваться к изменению.
Весы — виноградная лоза: выплаченная дипломатия, баланс в отношениях.
Скорпион — сосна: глубина, обновление, сила независимо от обстоятельств.
Стрелец — яблоня: вдохновение, новые идеи, желание поделиться теплом.
Козерог — самшит: внутренняя дисциплина, четкий курс, уверенность в усилиях.
Водолей — клен: поиск новых горизонтов, инновационные взгляды, открытия.
Рыбы — плющ: творческий поток, эмоциональная поддержка, интуитивное понимание.
9 августа – день, когда стоит прислушиваться к собственным ощущениям и действовать, не откладывая. Сила деревьев-покровителей поддерживает каждый знак, помогая соединить решительность с внутренним спокойствием и сделать шаг навстречу переменам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
