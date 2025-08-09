Кельтский гороскоп деревьев на 9 августа 2025: Овнам — внутренний огонь, Рыбам — творческий поток

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

9 августа — день, когда энергия внутреннего огня и творчества проговорит к каждому знаку. Деревья-покровители вдохновляют на решительность, тонкое чувство и новые открытия.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен — ясень : внутренний огонь, целеустремленность, быстрые и интуитивные решения.

Телец — дуб : стабильность, глубокий анализ, прочная основа для планов.

Близнецы — орешник : способность анализировать, логика, общественное восприятие.

Рак — рябина : чувственность, внимание к мелочам, духовное вдохновение.

Лев — орешник : творческий блеск, влияние на окружение, обаяние.

Дева — вяз: гибкость в деталях, способность адаптироваться к изменению.

Весы — виноградная лоза : выплаченная дипломатия, баланс в отношениях.

Скорпион — сосна : глубина, обновление, сила независимо от обстоятельств.

Стрелец — яблоня : вдохновение, новые идеи, желание поделиться теплом.

Козерог — самшит : внутренняя дисциплина, четкий курс, уверенность в усилиях.

Водолей — клен : поиск новых горизонтов, инновационные взгляды, открытия.

Рыбы — плющ: творческий поток, эмоциональная поддержка, интуитивное понимание.

9 августа – день, когда стоит прислушиваться к собственным ощущениям и действовать, не откладывая. Сила деревьев-покровителей поддерживает каждый знак, помогая соединить решительность с внутренним спокойствием и сделать шаг навстречу переменам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

