Кельтский гороскоп деревьев на 9 декабря 2025: день внутренних выводов и точных действий

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

9 декабря — день собранной, ясной, структурной энергии. После гибких и эмоциональных потоков предыдущих дней этот день приносит жесткость мысли, четкость решения и ощущение контроля.

Кельтские деревья в этот день дают знакам архетипы силы, мудрости, глубины или обновления в зависимости от потребности каждого.

Овен — Ясен

Архетип: движение, знание, расширение.

Прогноз: Сегодня вы получаете информацию или предложение, которое помогает продвинуться вперед. Добрый день для обучения, планирования, подготовки к переменам.

Телец — Береза

Архетип: новое начало, очищение, легкость.

Прогноз: Вы начинаете созидать ситуацию по-новому. Время для обновления планов, очищение пространства, изменения подхода. Настроение светлее.

Реклама

Близнецы — Ольха

Архетип: действие, решительность, импульс.

Прогноз: Вы почувствуете необходимость действовать немедленно. Это день конкретики — не сомневайтесь, если сердце говорит «да». Прекрасно для работы и важных шагов.

Рак — Сосна

Архетип: выносливость, стойкость, порядочность.

Прогноз: Вы сохраняете спокойствие даже в сложных обстоятельствах. День способствует работе, бытовым делам, стабилизации ситуации. Важно не торопиться.

Лев — Бузина

Архетип: очистка, завершение, переход.

Прогноз: Пора закрыть то, что давно висит в воздухе. Вы завершите процесс или освободитесь от эмоциональной привязки. После этого станет легче двигаться вперед.

Дева — Олива

Архетип: дипломатия, мудрость, уравновешенность.

Прогноз: Вы можете уладить сложный разговор или найти мирное решение. Хорошо для переговоров, юридических вопросов, важных договоренностей.

Реклама

Весы — Рябина

Архетип: защита, интуитивная мудрость.

Прогноз: Интуиция сегодня очень сильная. Прислушайтесь к внутреннему голосу – он подскажет правильный шаг. Хорошо для саморефлексии.

Скорпион — Яблоня

Архетип: гармония, мягкость, сердечность.

Прогноз: День смягчает напряжение. Вы можете получить поддержку, хорошую новость или теплый жест. Время для эмоционального обновления и теплых контактов.

Стрелец — Плющ

Архетип: упругость, объединение, коммуникация.

Прогноз: Вы легко находите общий язык с окружающими. Возможны новые партнерства, продуктивные разговоры, важные знакомства.

Козерог — Дуб

Архетип: сила, стабильность, авторитет.

Прогноз: Это ваш день власти. Вы успешно решаете сложные вопросы, принимаете важные решения, управляете ситуацией. Остальные прислушиваются к вам.

Реклама

Водолей — Тополь

Архетип: честность, баланс, внутреннее равновесие.

Прогноз: Вы ясно видите, где нарушен баланс. Сегодня легко восстановить гармонию в отношениях или собственных мыслях. Время для правдивых разговоров.

Рыбы — Виноградная лоза

Архетип: проницательность, мудрость, тонкая настройка.

Прогноз: Это день глубинных размышлений и чётких решений. Вы можете найти ответ на давно волнующий вас вопрос. Уделите внимание знакам.

9 декабря – день ясного мышления и собранности. Кельтские деревья помогают увидеть сущность вещей, принять решение, освободиться от лишнего и двигаться вперед уверенно. Это идеальное время для внутренних выводов и конструктивных действий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.