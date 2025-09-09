Кельтский гороскоп деревьев на 9 сентября 2025: Овнам — сила действий, Рыбам — душевное спокойствие

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа деревьев подскажут, как оставаться устойчивыми по делам и в то же время сохранять эмоциональную гармонию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители знаков зодиака

Овен — Дуб : сила, решительность и уверенность в собственных действиях.

Телец — Осина : легкость во взаимоотношениях и гибкость в решении вопросов.

Близнецы — Смерека : выносливость и способность довести дела до конца.

Рак — Маслина : гармония и миролюбие в отношениях.

Лев — Ясен : ясность мысли и стремление к справедливости.

Дева — Бук : мудрость и стратегический подход к задачам.

Весы — Рябина : забота о других и душевное тепло в общении.

Скорпион — Кипарис : уравновешенность и внутренняя стойкость.

Стрелец — Яблоня : радость, вдохновение и открытость по делам.

Козерог — Вяз : сила воли, прагматичность и организованность.

Водолей — Граб : дисциплина и сосредоточенность на результате.

Рыбы — Слива: душевный комфорт и внутреннее равновесие.

9 сентября 2025 г. станет днем силы и гармонии. Деревья-покровители помогут сосредоточиться на главном, избежать лишних эмоциональных колебаний и сделать правильные шаги по важным делам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

