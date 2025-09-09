- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 9 сентября 2025: Овнам — сила действий, Рыбам — душевное спокойствие
9 сентября 2025 года — день, когда следует объединить уверенность в собственных решениях с внутренним балансом.
Деревья-покровители кельтского гороскопа деревьев подскажут, как оставаться устойчивыми по делам и в то же время сохранять эмоциональную гармонию.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители знаков зодиака
Овен — Дуб: сила, решительность и уверенность в собственных действиях.
Телец — Осина: легкость во взаимоотношениях и гибкость в решении вопросов.
Близнецы — Смерека: выносливость и способность довести дела до конца.
Рак — Маслина: гармония и миролюбие в отношениях.
Лев — Ясен: ясность мысли и стремление к справедливости.
Дева — Бук: мудрость и стратегический подход к задачам.
Весы — Рябина: забота о других и душевное тепло в общении.
Скорпион — Кипарис: уравновешенность и внутренняя стойкость.
Стрелец — Яблоня: радость, вдохновение и открытость по делам.
Козерог — Вяз: сила воли, прагматичность и организованность.
Водолей — Граб: дисциплина и сосредоточенность на результате.
Рыбы — Слива: душевный комфорт и внутреннее равновесие.
9 сентября 2025 г. станет днем силы и гармонии. Деревья-покровители помогут сосредоточиться на главном, избежать лишних эмоциональных колебаний и сделать правильные шаги по важным делам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
