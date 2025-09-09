ТСН в социальных сетях

9 сентября 2025
Астрология
Астрология
Количество просмотров
231
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 9 сентября 2025: Овнам — сила действий, Рыбам — душевное спокойствие

9 сентября 2025 года — день, когда следует объединить уверенность в собственных решениях с внутренним балансом.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа деревьев подскажут, как оставаться устойчивыми по делам и в то же время сохранять эмоциональную гармонию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители знаков зодиака

  • Овен — Дуб: сила, решительность и уверенность в собственных действиях.

  • Телец — Осина: легкость во взаимоотношениях и гибкость в решении вопросов.

  • Близнецы Смерека: выносливость и способность довести дела до конца.

  • Рак Маслина: гармония и миролюбие в отношениях.

  • Лев Ясен: ясность мысли и стремление к справедливости.

  • Дева Бук: мудрость и стратегический подход к задачам.

  • Весы Рябина: забота о других и душевное тепло в общении.

  • Скорпион Кипарис: уравновешенность и внутренняя стойкость.

  • Стрелец Яблоня: радость, вдохновение и открытость по делам.

  • Козерог Вяз: сила воли, прагматичность и организованность.

  • Водолей Граб: дисциплина и сосредоточенность на результате.

  • Рыбы Слива: душевный комфорт и внутреннее равновесие.

9 сентября 2025 г. станет днем силы и гармонии. Деревья-покровители помогут сосредоточиться на главном, избежать лишних эмоциональных колебаний и сделать правильные шаги по важным делам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

