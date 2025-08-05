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Кельтский гороскоп деревьев на август 2025 года: Близнецам – новые возможности, Львам – уверенность
Август 2025 обещает быть месяцем ярких идей, уверенных действий и эмоционального равновесия. Энергии деревьев поддержат важные решения, помогут завершить старые дела и открыться для нового.
Кельтский гороскоп деревьев – древняя система, созданная друидами, в которой каждому знаку зодиака соответствует дерево-покровитель. Оно влияет на ваш энергетический фон, подсказывает оптимальные решения и помогает обрести гармонию с собой и миром. В августе 2025 года деревья будут наделять нас силой для решительных шагов, внутреннего обновления и поиска новых путей.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Кельтский календарь для всех знаков зодиака на август 2025
Овен — дуб: месяц уверенности, силы и отстаивания собственных позиций.
Телец — каштан: стабильность и внутреннее достоинство помогут сохранить баланс.
Близнецы — береза: новые возможности в делах и отношениях, легкость в общении.
Рак — ива: эмоциональное равновесие и чувствительность к нуждам близких.
Лев — орех: уверенность в выборе и четкость приоритетов.
Дева — рябина: внимание к деталям, умение замечать важное в мелочах.
Весы — осина: гибкость и адаптация к изменениям без стресса.
Скорпион — тис: стратегические действия и выдержка в любых обстоятельствах.
Стрелец — клен: вдохновение для новых идей и открытость к путешествиям.
Козерог — самшит: стабильность, четкая планировка и последовательность.
Водолей — глициния: творческий подъем, развитие новых проектов.
Рыбы — плющ: поиск поддержки и ресурсов, укрепление важных связей.
Август 2025 года – это период, когда внутренняя сила и вдохновение идут рядом. Деревья-покровители помогут каждому знаку зодиака действовать решительно, но с гармонией в сердце. Луна будет способствовать как завершению старых дел, так и старту новых начинаний, которые принесут стабильность и удовлетворение.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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