Кельтский гороскоп деревьев на август 2025 года: Близнецам – новые возможности, Львам – уверенность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп деревьев – древняя система, созданная друидами, в которой каждому знаку зодиака соответствует дерево-покровитель. Оно влияет на ваш энергетический фон, подсказывает оптимальные решения и помогает обрести гармонию с собой и миром. В августе 2025 года деревья будут наделять нас силой для решительных шагов, внутреннего обновления и поиска новых путей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на август 2025

Овен — дуб : месяц уверенности, силы и отстаивания собственных позиций.

Телец — каштан : стабильность и внутреннее достоинство помогут сохранить баланс.

Близнецы — береза : новые возможности в делах и отношениях, легкость в общении.

Рак — ива : эмоциональное равновесие и чувствительность к нуждам близких.

Лев — орех : уверенность в выборе и четкость приоритетов.

Дева — рябина : внимание к деталям, умение замечать важное в мелочах.

Весы — осина : гибкость и адаптация к изменениям без стресса.

Скорпион — тис : стратегические действия и выдержка в любых обстоятельствах.

Стрелец — клен : вдохновение для новых идей и открытость к путешествиям.

Козерог — самшит : стабильность, четкая планировка и последовательность.

Водолей — глициния : творческий подъем, развитие новых проектов.

Рыбы — плющ: поиск поддержки и ресурсов, укрепление важных связей.

Август 2025 года – это период, когда внутренняя сила и вдохновение идут рядом. Деревья-покровители помогут каждому знаку зодиака действовать решительно, но с гармонией в сердце. Луна будет способствовать как завершению старых дел, так и старту новых начинаний, которые принесут стабильность и удовлетворение.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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