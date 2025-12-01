Кельтский гороскоп деревьев на декабрь 2025 года: месяц ясности, внутреннего фокуса и подведение итогов

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Декабрь в кельтском круге деревьев — это переходный период между старым и новым циклом. Природа замирает перед длинной зимой, и человек тоже возвращается во внутреннюю тишину. Это время подведения итогов, рефлексии, укрепления намерений и мягкого завершения процессов, которые уже не должны продолжаться.

Каждое дерево, соответствующее знаку зодиака, проявляет в декабре свою особую энергию: кто получает толчок действовать, кто - отдых, кто - возможность обрести душевный покой.

Овен — Дуб

Прогноз: Декабрь поможет стабилизировать ситуацию в работе и завершить год с ощущением контроля. Вы сосредоточитесь на самом важном и сможете справиться с долго откладывающимся.

Реклама

Телец — Яблоня

Прогноз: Вы почувствуете больше тепла в отношениях и больше покоя внутри. Декабрь благоприятен для примирения, гармонизации и создания уюта.

Близнецы — Ива

Прогноз: Это месяц глубоких инсайтов. Эмоции обостряются, но они подскажут правильные решения. Хорошо заниматься духовными практиками и творчеством.

Рак — Рябина

Прогноз: Декабрь даст вам чувство защищенности. Вы избавитесь от лишних переживаний, сможете стабилизировать личные границы и найти эмоциональный баланс.

Лев — Ясен

Прогноз: Луна приносит свежие идеи и новые возможности. Вы будете видеть перспективы там, где другие видят тупик. Хорошее время для планирования будущего года.

Реклама

Дева — Боярышник

Прогноз: Декабрь обостряет вашу интуицию. Вы увидите правду в сложных ситуациях и сможете принять честные и мудрые решения об отношениях и работе.

Весы — Тополь

Прогноз: Вы определитесь с тем, что для вас главное. Декабрь подтолкнет к взвешенным решениям и поможет избавиться от лишнего, чтобы начать год легче.

Скорпион — Орех

Прогноз: Луна дает стратегическое видение. Вы сможете просчитать ситуации вперед и найти самые выгодные варианты. Разум работает четко и точно.

Стрелец — Бузина

Прогноз: Декабрь станет месяцем очищения. Вы завершите старые обязательства, попрощаетесь с чем-то ненужным и почувствуете обновление на душевном уровне.

Реклама

Козерог — Береза

Прогноз: Луна приносит светлую энергию и желание начать с чистого листа. Вы найдете вдохновение, почувствуете больше ясности и сможете сделать первые шаги в новом направлении.

Водолей — Кедр

Прогноз: Декабрь поможет вам сосредоточиться. Вы можете структурировать свои планы, укрепить позиции в работе и держать фокус в долгосрочных целях.

Рыбы — Пихта

Прогноз: Луна откроет канал интуиции. Вы будете получать знаки, которые помогут в сложных решениях. Хорошее время для творчества и работы.

Декабрь 2025 года – месяц спокойного завершения цикла. Кельтские деревья помогают каждому знаку найти свой ритм: кому-то укрепиться, кому-то отпустить, а кому-то найти новую ясность. Это время мягких решений, осознанного закрытия старых этапов и подготовки к новому году.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический Супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.