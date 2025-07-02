Кельтский гороскоп деревьев на июль 2025 года: что подсказывает природа каждому знаку зодиака

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Деревья кельтского календаря раскрывают, как это сделать каждому из знаков.

Июль объединяет в себе зрелость лета, тишину созревания и первые сигналы перемен. В кельтском календаре это период, когда деревья раскрывают свои подлинные качества — крепость, терпение и магическое влияние на человека.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

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Советы деревьев для каждого знака зодиака

Овен — дуб

Пора вспомнить о корнях. Дуб дает стабильность и внутреннюю опору. Действуйте уверенно, но помните: сила — не в давлении, а в стойкости.

Телец — ива

Ива подсказывает гибкость. Этот месяц о мягком принятии изменений. Если отпустите контроль, получите больше, чем планировали.

Близнецы — боярышник

Боярышник говорит о балансе между поверхностью и глубиной. Вам полезно замедлиться и погрузиться в себя. Не все стоит проговаривать — что-то стоит прожить молча.

Рак — береза

Береза очищает. Июль — прекрасное время, чтобы освободиться от старого, сделать “генеральную уборку” в сердце.

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Лев — кипарис

Кипарис дает благородную смелость. Вы готовы показать себя миру — делайте это честно, без масок. Ваша искренность привлекает.

Дева — рябина

Пора довериться внутреннему компасу. Рябина несет предчувствие, интуицию и тонкое видение. Прислушайтесь — не все можно обосновать логикой.

Весы — орешник

Луна новых идей. Фундук — дерево знания, символ мудрости. Ваша способность видеть суть — главная суперсила июля.

Скорпион — ясень

Ясень дает трансформацию. Вы готовы пройти глубокий внутренний путь, но не торопитесь. Принимайте смену как путешествие, а не как цель.

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Стрелец — яблоня

Ваша душа требует красоты и любви. Яблоня помогает исцелить сердце. Пора дарить тепло — и себе, и миру.

Козерог — сосна

Сосна учит дышать полной грудью. Ваша целеустремленность поражает, но июль просит замедлиться и вспомнить простые радости.

Водолей — вяз

Вяз — дерево мыслителей. Месяц дарит глубину понимания, новые идеи, философские прозрения. Записывайте — эти мысли могут изменить направление.

Рыбы — тополь

Тополь открыт к небу. Вы уязвимы и тонки — и именно в этом ваша сила. В июле позвольте себе мечтать, не сдерживая воображение.

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Июль — это месяц внутренней перестройки через любовь, гармонию и творчество. Кельтские деревья шепчут: не гонитесь, а прислушивайтесь. Все, что подлинное, созревает медленно. И вы — тоже.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.