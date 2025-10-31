Кельтский гороскоп деревьев на ноябрь 2025 года: Ракам – нежность, Козорогам – сила духа

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Кельтские деревья в этом месяце напоминают: сила не в том, чтобы действовать, а в том, чтобы разрешить процессам произойти естественно.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для каждого знака

Овен — Дуб. Луна укоренения и сосредоточения. Дуб придает выносливости и помогает держаться собственному пути, даже когда мир замедляется.

Телец — Кипарис. Покой и внутренняя опора. Кипарис успокаивает ум и укрепляет сердце, учит обретать красоту в простоте.

Близнецы — Маслина. Примирение, гармония, тёплые контакты. Маслина сглаживает острые углы и помогает понять, с кем и что действительно стоит вашей энергии.

Рак — Липа. Душевная нежность, чувство дома, забота о близких. Липа поддерживает эмоциональный баланс и возвращает внутреннее спокойствие.

Лев — Ясен. Глубокая интуиция и ясность намерений. Это месяц, когда нужно не выступать на сцене, а слушать сердце.

Дева — Ива. Мягкость, эмоциональная чувствительность и принятие. Ива учит плыть по ритму жизни, не пытаясь все контролировать.

Весы — Рябина. Гармонизация отношений, доброта и свет сердца. Рябина снимает напряжение и помогает найти баланс между обязанностями и чувствами.

Скорпион — Смерека. Глубокая трансформация, тишина, чистота. Сумерки помогают пройти период изменений достойно и без страха.

Стрелец — Клен. Новые идеи и мягкое возрождение вдохновения. Клен открывает видение будущего и готовит к росту после покоя.

Козерог — Бук. Сила духа, ясность и дисциплина. Бук укрепляет внутренний стержень и напоминает: стабильность – это тоже форма любви.

Водолей — Осина. Отпуска прошлого, легкость и гибкость. Осина помогает не держаться за старое и открывать новые просторы мышления.

Рыбы — Слива. Очищение, нежность и душевное обновление. Слива исцеляет сердце и дает мягкое чувство покоя после эмоциональных бурь.

Ноябрь 2025 года — это не о действиях, а о внутреннем созревании.

Кельтские деревья напоминают: даже в тишине жизнь продолжается. Именно в глубине, когда все замирает, рождается новая сила, новый смысл и новый цикл.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

