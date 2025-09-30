- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на октябрь 2025 года: Ракам – душевное спокойствие, Девам – ясность мыслей.
Октябрь 2025 года – это время глубокой трансформации, когда природа учит нас отпускать старое, чтобы освободить место для нового.
Осенний ветер напоминает о цикличности жизни, а деревья-покровители кельтского гороскопа помогают каждому знаку зодиака пройти этот период с мудростью, внутренним спокойствием и верой в обновление.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители октября
Овен — Дуб: месяц силы и выносливости. Вы сможете реализовать задуманное, если будете действовать последовательно.
Телец — Маслина: время для сохранения мира и стабильности. Гармония в отношениях станет главной темой луны.
Близнецы — Клен: открытие новых путей, знакомства и вдохновения. Позвольте больше свободы.
Рак — Липа: период душевного покоя и теплых встреч. Энергия сердца подскажет правильное направление.
Лев — Бук: месяц уверенности и мудрых решений. Ваш авторитет возрастет, если вы проявите выдержку.
Дева — Граб: ясность мыслей, внимательность к деталям и умение структурировать хаос.
Весы — Рябина: баланс между внешним действием и внутренней гармонией. Добрые дела доставят радость.
Скорпион — Смерека: обновление после глубоких размышлений. Настает время решительных перемен.
Стрелец — Осина: легкость и спонтанность вернут веру в собственные силы.
Козерог — Вяз: стабильность и стратегическое видение. Ваши решения повлияют на будущее.
Водолей — Яблоня: вдохновение, мягкость и внутренняя свобода. Вы сможете создать что-то новое.
Рыбы — Слива: глубокое эмоциональное равновесие и духовное обновление. Важно больше доверять интуиции.
Октябрь 2025 станет периодом внутреннего обновления и осознания своих настоящих желаний. Деревья-покровители помогут обрести покой в сердце, укрепить внутреннюю опору и увидеть, что каждое завершение — это начало нового цикла.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
