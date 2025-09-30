Кельтский гороскоп деревьев на октябрь 2025 года: Ракам – душевное спокойствие, Девам – ясность мыслей.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Осенний ветер напоминает о цикличности жизни, а деревья-покровители кельтского гороскопа помогают каждому знаку зодиака пройти этот период с мудростью, внутренним спокойствием и верой в обновление.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители октября

Овен — Дуб : месяц силы и выносливости. Вы сможете реализовать задуманное, если будете действовать последовательно.

Телец — Маслина : время для сохранения мира и стабильности. Гармония в отношениях станет главной темой луны.

Близнецы — Клен : открытие новых путей, знакомства и вдохновения. Позвольте больше свободы.

Рак — Липа : период душевного покоя и теплых встреч. Энергия сердца подскажет правильное направление.

Лев — Бук : месяц уверенности и мудрых решений. Ваш авторитет возрастет, если вы проявите выдержку.

Дева — Граб : ясность мыслей, внимательность к деталям и умение структурировать хаос.

Весы — Рябина : баланс между внешним действием и внутренней гармонией. Добрые дела доставят радость.

Скорпион — Смерека : обновление после глубоких размышлений. Настает время решительных перемен.

Стрелец — Осина : легкость и спонтанность вернут веру в собственные силы.

Козерог — Вяз : стабильность и стратегическое видение. Ваши решения повлияют на будущее.

Водолей — Яблоня : вдохновение, мягкость и внутренняя свобода. Вы сможете создать что-то новое.

Рыбы — Слива: глубокое эмоциональное равновесие и духовное обновление. Важно больше доверять интуиции.

Октябрь 2025 станет периодом внутреннего обновления и осознания своих настоящих желаний. Деревья-покровители помогут обрести покой в сердце, укрепить внутреннюю опору и увидеть, что каждое завершение — это начало нового цикла.

