Кельтский гороскоп деревьев на осень 2025 года для всех знаков зодиака

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести баланс между завершением и обновлением, даря вдохновение для планов в гармонии с природой.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

В кельтской традиции осень начинается с энергии виноградной лозы — символа урожая, радости и выносливости. Это дерево напоминает о принятии результатов своего труда, праздновании достигнутого и мудром использовании плодов жизни.

Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен — Дуб : внутренняя сила и уверенность. Осень поможет завершить важные дела и утвердиться в достигнутом.

Телец — Береза : гармония и чистота. Тельцы обретут душевный отдых и согласие в семье.

Близнецы — Клен : идеи и легкость. Осень подарит вдохновение, новые контакты и активность по делам.

Рак — Ива : чувствительность и нежность. Ракам захочется внутреннего уюта и эмоциональной близости.

Лев — Ясень : ясность и сила. Осень поможет расставить приоритеты и смело двигаться вперед.

Дева — Рябина : забота и мудрость. Девы смогут сконцентрироваться на деталях и довести дела до завершения.

Весы — Осина : гибкость и дипломатия. Весы научатся легко находить баланс в отношениях и делах.

Скорпион — Тис : глубина и трансформация. Осень станет периодом внутренних перемен и новых решений.

Стрелец — Виноградная лоза : урожай и радость. Стрельцы смогут пожинать плоды своих усилий и открывать новые возможности.

Козерог — Самшит : выдержка и стабильность. Козероги будут уверенно двигаться к долгосрочным целям.

Водолей — Глициния : творчество и вдохновение. Осень принесет новые идеи и расширение мировоззрения.

Рыбы — Плющ: эмпатия и единство. Рыбы ощутят душевный комфорт и гармонию в общении.

Осень 2025 года — это пора благодарности, подведение итогов и одновременно внутреннего обновления. Дерево сезона — Виноградная лоза — символизирует радость урожая и внутреннюю силу, а деревья-покровители для каждого знака зодиака подскажут, как прожить этот период в гармонии и подготовиться к новому циклу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.