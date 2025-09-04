ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на осень 2025 года для всех знаков зодиака

Осень 2025 года — время сбора урожая, внутреннего покоя и запуска нового цикла. Это период, когда важно подводить итоги, быть благодарными за добытое и одновременно готовиться к новому этапу.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести баланс между завершением и обновлением, даря вдохновение для планов в гармонии с природой.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

В кельтской традиции осень начинается с энергии виноградной лозы — символа урожая, радости и выносливости. Это дерево напоминает о принятии результатов своего труда, праздновании достигнутого и мудром использовании плодов жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака

  • Овен — Дуб: внутренняя сила и уверенность. Осень поможет завершить важные дела и утвердиться в достигнутом.

  • Телец — Береза: гармония и чистота. Тельцы обретут душевный отдых и согласие в семье.

  • Близнецы — Клен: идеи и легкость. Осень подарит вдохновение, новые контакты и активность по делам.

  • Рак — Ива: чувствительность и нежность. Ракам захочется внутреннего уюта и эмоциональной близости.

  • Лев — Ясень: ясность и сила. Осень поможет расставить приоритеты и смело двигаться вперед.

  • Дева — Рябина: забота и мудрость. Девы смогут сконцентрироваться на деталях и довести дела до завершения.

  • Весы — Осина: гибкость и дипломатия. Весы научатся легко находить баланс в отношениях и делах.

  • Скорпион — Тис: глубина и трансформация. Осень станет периодом внутренних перемен и новых решений.

  • Стрелец — Виноградная лоза: урожай и радость. Стрельцы смогут пожинать плоды своих усилий и открывать новые возможности.

  • Козерог Самшит: выдержка и стабильность. Козероги будут уверенно двигаться к долгосрочным целям.

  • Водолей Глициния: творчество и вдохновение. Осень принесет новые идеи и расширение мировоззрения.

  • Рыбы Плющ: эмпатия и единство. Рыбы ощутят душевный комфорт и гармонию в общении.

Осень 2025 года — это пора благодарности, подведение итогов и одновременно внутреннего обновления. Дерево сезона — Виноградная лоза — символизирует радость урожая и внутреннюю силу, а деревья-покровители для каждого знака зодиака подскажут, как прожить этот период в гармонии и подготовиться к новому циклу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

