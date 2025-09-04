- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на сентябрь 2025 года для всех знаков зодиака
Сентябрь 2025 открывает осенний сезон новыми ритмами природы. Это месяц, когда следует объединить урожайность лета с подготовкой к более глубокому внутреннему периоду.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому зодиакальному знаку лучше понять собственные ресурсы, уверенно действовать и находить баланс между чутьем и разумом.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков
Овен — Граб: сила структуры и дисциплины. Сентябрь поможет Овнам упорядочить хаос и навести порядок в планах.
Телец — Оливка: дерево мира и согласия. Тельцы ощутят потребность в гармонии и поиске компромиссов в отношениях.
Близнецы — Липа: дерево мягкости и уюта. Близнецы смогут почувствовать больше тепла в общении и восстановить эмоциональные ресурсы.
Рак — Сосна: символ выносливости. Раки получат энергию для стойкости и преодоления вызовов.
Лев — Яблоня: дерево радости и любви. Львам сентябрь принесет вдохновение в отношениях и приятные эмоциональные моменты.
Дева — Кипарис: дерево стабильности. Девы смогут ощутить внутреннее спокойствие и уверенность в принятых решениях.
Весы — Бук: символ мудрости. Весы научатся принимать решения и видеть перспективу шире.
Скорпион — Виноградная лоза: дерево урожая. Скорпионы смогут пожинать результаты своего труда и ощутить радость завершения этапов.
Стрелец — Инжир: дерево комфорта и богатства. Стрельцам сентябрь подарит вдохновение в обиходе и новые идеи для развития.
Козерог — Вяз: символ упорядоченности. Козороги смогут построить четкую систему в работе и жизни.
Водолей — Черная бузина: дерево очистки. Водолеи ощутят необходимость освободиться от ненужного и открыться новому.
Рыбы — Слива: символ внутреннего покоя и нежности. Рыбы обретут душевное равновесие и эмоциональный комфорт.
Сентябрь 2025 года – это месяц ясности и гармонизации. Деревья-покровители подскажут, как правильно завершать дела, находить внутреннее спокойствие и создавать простор для новых возможностей.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.