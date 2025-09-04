Кельтский гороскоп деревьев на сентябрь 2025 года для всех знаков зодиака

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому зодиакальному знаку лучше понять собственные ресурсы, уверенно действовать и находить баланс между чутьем и разумом.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков

Овен — Граб : сила структуры и дисциплины. Сентябрь поможет Овнам упорядочить хаос и навести порядок в планах.

Телец — Оливка : дерево мира и согласия. Тельцы ощутят потребность в гармонии и поиске компромиссов в отношениях.

Близнецы — Липа : дерево мягкости и уюта. Близнецы смогут почувствовать больше тепла в общении и восстановить эмоциональные ресурсы.

Рак — Сосна : символ выносливости. Раки получат энергию для стойкости и преодоления вызовов.

Лев — Яблоня : дерево радости и любви. Львам сентябрь принесет вдохновение в отношениях и приятные эмоциональные моменты.

Дева — Кипарис : дерево стабильности. Девы смогут ощутить внутреннее спокойствие и уверенность в принятых решениях.

Весы — Бук : символ мудрости. Весы научатся принимать решения и видеть перспективу шире.

Скорпион — Виноградная лоза : дерево урожая. Скорпионы смогут пожинать результаты своего труда и ощутить радость завершения этапов.

Стрелец — Инжир : дерево комфорта и богатства. Стрельцам сентябрь подарит вдохновение в обиходе и новые идеи для развития.

Козерог — Вяз : символ упорядоченности. Козороги смогут построить четкую систему в работе и жизни.

Водолей — Черная бузина : дерево очистки. Водолеи ощутят необходимость освободиться от ненужного и открыться новому.

Рыбы — Слива: символ внутреннего покоя и нежности. Рыбы обретут душевное равновесие и эмоциональный комфорт.

Сентябрь 2025 года – это месяц ясности и гармонизации. Деревья-покровители подскажут, как правильно завершать дела, находить внутреннее спокойствие и создавать простор для новых возможностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

