Кельтский гороскоп деревьев на зиму: сезон внутренней силы и тихие решения

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Зима в кельтской традиции — это время тишины, укоренения и работы. В течение трех зимних месяцев энергия деревьев становится более сосредоточенной: они помогают увидеть истинные желания, отпустить лишнее и подготовить почву для весенних перемен.

Этот сезон не требует спешки только честности, стабильного движения и внимательного слушания себя.

Овен — Дуб

Прогноз: Зима дает вам стойкость и силы завершить важные дела. Вы сможете расставить приоритеты, упорядочить работу и принять долгосрочные решения. Это сезон собранности и жесткой опоры.

Телец — Яблоня

Прогноз: Зима будет мягкой и гармоничной. Вы сосредоточитесь на комфорте, отношениях и внутреннем покое. Есть шанс восстановить важные связи и найти больше тепла в повседневных вещах.

Близнецы — Ива

Прогноз: Зима поможет вам глубже услышать себя. Интуиция станет проводником в решениях, а эмоции покажут, куда двигаться дальше. Это сезон тихих инсайтов и внутреннего переформатирования.

Рак — Рябина

Прогноз: Зима принесет защиту и чувство опоры. Вы сможете избавиться от истощающего и вернуть себе внутреннее равновесие. Хорошо заниматься духовными практиками и заботой о себе.

Лев — Ясен

Прогноз: Зима откроет новые идеи и перспективы. Вы по-другому посмотрите на цели, сможете построить новую стратегию и шагнуть вперед в профессиональной сфере.

Дева — Боярышник

Прогноз: Зима поможет разобраться с эмоциями и обрести покой в вопросах, которые долго оставались нерешенными. Вы станете внимательнее к себе и своим границам.

Весы — Тополь

Прогноз: Зима станет временем важных решений. Вы сможете определиться с направлением, отказаться от лишнего и наконец-то почувствовать баланс, которого давно не хватало.

Скорпион — Орех

Прогноз: Зима даст вам ясность по сложным вопросам. Вы увидите суть ситуаций и людей. Это сезон стратегических шагов и чётких решений.

Стрелец — Бузина

Прогноз: Зима поможет вам завершить старые дела и очистить пространство. Вы отпустите прошлое и обновите внутреннее состояние, которое откроет путь к новым возможностям.

Козерог — Береза

Прогноз: Зима принесет светлые перемены. Вы почувствуете обновление и сможете начать новый этап в работе, отношениях или личном развитии. Это сезон новых решений и легкой перезагрузки.

Водолей — Кедр

Прогноз: Зима укрепит вашу внутреннюю силу. Вы можете держать фокус, работать последовательно и постепенно укреплять свои позиции в важных областях жизни.

Рыбы — Пихта

Прогноз: Зима подарит глубочайшее чувство интуитивного направления. Вы найдете ответы, которые давно искали, и откроете новые творческие или эмоциональные ресурсы.

Зима 2025-2026 года – сезон тишины, стабильности и внутренней очистки. Энергия деревьев помогает каждому знаку обрести сопротивление, вернуть ясность и подготовиться к весеннему росту. Это время, когда нужно меньше спешить и больше слушать себя.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

