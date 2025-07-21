Кельтский гороскоп на 21 июля 2025: Ракам – опора и уверенность, Водолеям – вдохновение и мягкость

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Кельтский гороскоп деревьев – это система, основанная на наблюдениях за природными циклами и связанная с 13 сакральными деревьями. Каждое дерево имеет свой характер и "опекает" людей определенного периода рождения. Воздействие деревьев помогает лучше понимать себя, найти поддержку в сложные моменты и настроиться на гармонию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен - ясень

Сегодня важно не бороться с обстоятельствами, а найти у них источник вдохновения. Ясень поможет расширить мировоззрение и собрать силы для будущих свершений.

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Телец – верба

Это день для эмоционального обновления.

Близнецы - боярышник

День обещает активное общение, встречи и небольшие приключения. Боярышник помогает сохранять равновесие между внутренним и внешним миром.

Рак – дуб

Символ силы и выносливости дает вам сопротивление. Сегодня можно сделать важные выводы, принять ответственность или поддержать кого-то, кто в этом нуждается.

Лев – рябина

Энергия дня подсказывает: ваша щедрость и мудрость сейчас особенно ценны. Рябина помогает увидеть глубже и выбрать правильное направление даже в сомнениях.

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Дева - орешник

Идеальное время для обучения, исследования или работы с деталями. Орешник активизирует интеллект, а также дарит ясность в сложных вопросах.

Весы – виноградная лоза

День призывает к внутренней гармонии. Избегайте крайностей и поспешных решений – все важное созреет вовремя, как гроздья на лозе.

Скорпион - тис

Ваша трансформация продолжается. Тис напоминает: иногда нужно оставить что-то в прошлом, чтобы открыть новый путь. Действуйте осторожно, но уверенно.

Стрелок - трость

Сегодняшний день – о правде. Смело озвучивайте то, что долго держали в себе. Трость дает вам силу для честного диалога – с собой и другими.

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Козерог - бузина

Старые убеждения больше не работают. Бузина побуждает освободиться от давления и взглянуть на мир легче, с открытостью к новому опыту.

Водолей - верба

Вдохновение, чувствительность, мечты – все это сегодня на поверхности. Ива поддерживает глубокие эмоции, помогает выразить их в творчестве или искреннем разговоре.

Рыбы - береза

Время обновления. Береза открывает энергию нового начала, очищает простор для мягких перемен. Позвольте себе обновить хотя бы одну привычку – это уже движение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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