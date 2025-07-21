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Кельтский гороскоп на 21 июля 2025: Ракам – опора и уверенность, Водолеям – вдохновение и мягкость
21 июля деревья подсказывают, как успокоить эмоции, восстановить внутреннее равновесие и сделать важные выводы. Особенно благоприятен день для Раков, Водолеев и Тельцов.
Кельтский гороскоп деревьев – это система, основанная на наблюдениях за природными циклами и связанная с 13 сакральными деревьями. Каждое дерево имеет свой характер и "опекает" людей определенного периода рождения. Воздействие деревьев помогает лучше понимать себя, найти поддержку в сложные моменты и настроиться на гармонию.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен - ясень
Сегодня важно не бороться с обстоятельствами, а найти у них источник вдохновения. Ясень поможет расширить мировоззрение и собрать силы для будущих свершений.
Телец – верба
Это день для эмоционального обновления.
Близнецы - боярышник
День обещает активное общение, встречи и небольшие приключения. Боярышник помогает сохранять равновесие между внутренним и внешним миром.
Рак – дуб
Символ силы и выносливости дает вам сопротивление. Сегодня можно сделать важные выводы, принять ответственность или поддержать кого-то, кто в этом нуждается.
Лев – рябина
Энергия дня подсказывает: ваша щедрость и мудрость сейчас особенно ценны. Рябина помогает увидеть глубже и выбрать правильное направление даже в сомнениях.
Дева - орешник
Идеальное время для обучения, исследования или работы с деталями. Орешник активизирует интеллект, а также дарит ясность в сложных вопросах.
Весы – виноградная лоза
День призывает к внутренней гармонии. Избегайте крайностей и поспешных решений – все важное созреет вовремя, как гроздья на лозе.
Скорпион - тис
Ваша трансформация продолжается. Тис напоминает: иногда нужно оставить что-то в прошлом, чтобы открыть новый путь. Действуйте осторожно, но уверенно.
Стрелок - трость
Сегодняшний день – о правде. Смело озвучивайте то, что долго держали в себе. Трость дает вам силу для честного диалога – с собой и другими.
Козерог - бузина
Старые убеждения больше не работают. Бузина побуждает освободиться от давления и взглянуть на мир легче, с открытостью к новому опыту.
Водолей - верба
Вдохновение, чувствительность, мечты – все это сегодня на поверхности. Ива поддерживает глубокие эмоции, помогает выразить их в творчестве или искреннем разговоре.
Рыбы - береза
Время обновления. Береза открывает энергию нового начала, очищает простор для мягких перемен. Позвольте себе обновить хотя бы одну привычку – это уже движение.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.