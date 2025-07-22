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Кельтский гороскоп на 23 июля 2025: Львам — время решений, Рыбам — гибкость
День силы дуба и чувственности ивы поможет принимать решительные решения с мягким сердцем.
23 июля день проходит под эмблемой силы дуба и гибкости ивы. Это сочетание дает мощную поддержку для давно созревших решений и мягкость, чтобы их реализовать без надрыва.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овнам – четкость действия
Дерево: вяз
Сегодня вы способны структурировать хаос – и в голове, и в жизни. Вяз подсказывает: не тратьте силы на лишнее, действуйте последовательно и точно.
Тельцам – эмоциональное равновесие
Дерево: боярышник
Боярышник балансирует ваши чувства. День подходит для мирных договоренностей, особенно в близком кругу. Не жмите, но не молчите.
Близнецам – время внутренней тишины
Дерево: береза
Береза просит замедлиться. Вы привыкли держать несколько потоков информации одновременно, но сегодня лучше сосредоточиться на одном важном.
Ракам — поддержка укорененного
Дерево: дуб
День, когда следует держаться за то, что вас формирует: семью, традиции, глубокие отношения. Дуб дает опору – как наружную, так и внутреннюю.
Львам — твердость в решениях
Дерево: дуб
Сегодня звезды на вашей стороне. Внутренний голос сильный, а уверенность несокрушимая. Не сомневайтесь — решения, принятые сегодня, будут иметь длинный эффект.
Девам – мудрость гибкости
Дерево: ива
Ива учит вас не контролировать все до мелочей. Умейте подстроиться под перемены – именно в этом сила.
Весам — гармония слова
Дерево: рябина
Ваша способность мирить и вдохновлять сегодня особенно сильна. Используйте его для снятия напряжения в отношениях. Рябина поддерживает ясность коммуникации.
Скорпионам – глубина действий
Дерево: бузина
Бузина дает вам проницательность. Вы видите то, что скрыто. Но не спешите разоблачать – лучше соберите все пазлы в кучу.
Стрельцам – мягкая адаптация
Дерево: ива
Не все сегодня идет по плану, и это хорошо. Ива дает способность изменять направление без внутреннего сопротивления. В этом новая сила.
Козерогам – решительность и покой
Дерево: дуб
День требует четких пределов и стабильных опор. Дуб поможет удержать равновесие даже в сложных условиях. Вы можете быть камнем, на который опираются другие.
Водолеям – мягкость как преимущество
Дерево: ива
Вдохновение приходит в тишине. Позвольте себе мечтать, читать поэзию или рисовать — это не пустая трата времени, а ваше внутреннее восстановление.
Рыбам – синхронность с эмоциями
Дерево: ива
Вы – зеркало настроения дня. Сегодня ваше чутье особенно тонкое, а способность вдохновлять высока. Делитесь нежностью, даже если вокруг – суета.
23 июля – день, когда дуб придает стабильности и силы, а ива дарит гибкость и эмоциональный уют. Сочетая эти качества, вы можете продвинуться в важных решениях и при этом не потерять внутреннюю гармонию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.