Кельтский гороскоп на 23 июля 2025: Львам — время решений, Рыбам — гибкость

Кельтский календарь деревьев / © ТСН

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23 июля день проходит под эмблемой силы дуба и гибкости ивы. Это сочетание дает мощную поддержку для давно созревших решений и мягкость, чтобы их реализовать без надрыва.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овнам – четкость действия

Дерево: вяз

Сегодня вы способны структурировать хаос – и в голове, и в жизни. Вяз подсказывает: не тратьте силы на лишнее, действуйте последовательно и точно.

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Тельцам – эмоциональное равновесие

Дерево: боярышник

Боярышник балансирует ваши чувства. День подходит для мирных договоренностей, особенно в близком кругу. Не жмите, но не молчите.

Близнецам – время внутренней тишины

Дерево: береза

Береза просит замедлиться. Вы привыкли держать несколько потоков информации одновременно, но сегодня лучше сосредоточиться на одном важном.

Ракам — поддержка укорененного

Дерево: дуб

День, когда следует держаться за то, что вас формирует: семью, традиции, глубокие отношения. Дуб дает опору – как наружную, так и внутреннюю.

Львам — твердость в решениях

Дерево: дуб

Сегодня звезды на вашей стороне. Внутренний голос сильный, а уверенность несокрушимая. Не сомневайтесь — решения, принятые сегодня, будут иметь длинный эффект.

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Девам – мудрость гибкости

Дерево: ива

Ива учит вас не контролировать все до мелочей. Умейте подстроиться под перемены – именно в этом сила.

Весам — гармония слова

Дерево: рябина

Ваша способность мирить и вдохновлять сегодня особенно сильна. Используйте его для снятия напряжения в отношениях. Рябина поддерживает ясность коммуникации.

Скорпионам – глубина действий

Дерево: бузина

Бузина дает вам проницательность. Вы видите то, что скрыто. Но не спешите разоблачать – лучше соберите все пазлы в кучу.

Стрельцам – мягкая адаптация

Дерево: ива

Не все сегодня идет по плану, и это хорошо. Ива дает способность изменять направление без внутреннего сопротивления. В этом новая сила.

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Козерогам – решительность и покой

Дерево: дуб

День требует четких пределов и стабильных опор. Дуб поможет удержать равновесие даже в сложных условиях. Вы можете быть камнем, на который опираются другие.

Водолеям – мягкость как преимущество

Дерево: ива

Вдохновение приходит в тишине. Позвольте себе мечтать, читать поэзию или рисовать — это не пустая трата времени, а ваше внутреннее восстановление.

Рыбам – синхронность с эмоциями

Дерево: ива

Вы – зеркало настроения дня. Сегодня ваше чутье особенно тонкое, а способность вдохновлять высока. Делитесь нежностью, даже если вокруг – суета.

23 июля – день, когда дуб придает стабильности и силы, а ива дарит гибкость и эмоциональный уют. Сочетая эти качества, вы можете продвинуться в важных решениях и при этом не потерять внутреннюю гармонию.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.