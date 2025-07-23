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Кельтский гороскоп на 24 июля 2025: Близнецам — вдохновение, Девам — глубина
24 июля энергии дня дарят тонкое понимание себя и других – в центре символики рябина и бузина: дерево вдохновения и дерево интуиции.
Кельтский гороскоп деревьев основывается на древнем понимании природы как источника силы, ритмов и подсказок для человека. В этом календаре каждый день имеет дерево-покровителя, которое влияет на настроение, энергетику и ход событий. 24 июля проходит под знаком рябины и бузины – деревьев, открывающих сердце к вдохновению, глубокой интуиции и гармонии в общении. Это время, когда тонко прочувствованное слово, интуитивное решение или неожиданное прозрение могут изменить ход событий.
Что именно деревья советуют каждому знаку – читайте ниже в мистическом гороскопе от эзотерика Елены Кузьмич.
Овнам – открытие нового видения
Дерево: береза
Сегодня вам хочется перемен – и они возможны, если позволите себе отойти от привычного.
Тельцам – мягкое внутреннее движение
Дерево: ива
День способствует эмоциональным практикам, общению с близкими и медленному, но глубокому самопознанию. Ива ведет вас ласково.
Близнецам – вдохновение в каждом слове
Дерево: рябина
Ваше слово сегодня имеет вес — особенно будут хорошо прибегать творческие дела, переговоры и публичные выступления. Рябина усиливает вашу способность воздействовать красиво.
Ракам — уравновешивание из-за эмоций.
Дерево: ива
Этот день просит вас не отстраняться от своих чувств. То, что вы проживаете, имеет значение. Ива поможет нежно поддержать себя.
Львам — откровенность с собой
Дерево: дуб
После решительности предыдущих дней дуб сегодня просит честности. Действительно ли ваши решения вам служат? Пора проверить глубины.
Девам — интуитивное прозрение
Дерево: бузина
Вы можете внезапно осознать то, что долго ускользало. Бузина активирует ваше подсознание – запишите сны, обратите внимание на знаки.
Весам – покой среди слов
Дерево: рябина
Избегайте споров — лучше найдите способ сказать то же самое, но с любовью. Рябина поддержит в создании гармонии через голос.
Скорпионам – внутренний мир как источник
Дерево: бузина
Ваша глубина сегодня – ваша сила. Не бойтесь погрузиться в себя. Бузина будет вести туда, где произрастает ваша мудрость.
Стрельцам — довериться моменту
Дерево: ольха
Не планируйте жестко. Сегодня день перемен, ведущих к лучшему. Ольха дает упругость мышления и силу адаптации.
Козерогам – мягкость в форме
Дерево: дуб
Ваш авторитет не требует давления. Дуб сегодня дает вам спокойную жесткость — вас услышат даже в молчании.
Водолеям – вдохновение в деталях
Дерево: рябина
Маленькие вещи сегодня имеют большое значение.
Рыбам – защита через глубину
Дерево: бузина
Ваша интуиция острая, как никогда. Бузина помогает отмежеваться от лишнего и почувствовать, что вас питает, а что истощает.
24 июля – день вдохновения, интуиции и тонких эмоций. Рябина активирует силу слова и красоты, бузина – глубину души и защиту. Они ведут к гармонии – если вы слушаете себя внимательно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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