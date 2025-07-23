Кельтский гороскоп на 24 июля 2025: Близнецам — вдохновение, Девам — глубина

Кельтский гороскоп деревьев / © Pexels

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Кельтский гороскоп деревьев основывается на древнем понимании природы как источника силы, ритмов и подсказок для человека. В этом календаре каждый день имеет дерево-покровителя, которое влияет на настроение, энергетику и ход событий. 24 июля проходит под знаком рябины и бузины – деревьев, открывающих сердце к вдохновению, глубокой интуиции и гармонии в общении. Это время, когда тонко прочувствованное слово, интуитивное решение или неожиданное прозрение могут изменить ход событий.

Что именно деревья советуют каждому знаку – читайте ниже в мистическом гороскопе от эзотерика Елены Кузьмич.

Овнам – открытие нового видения

Дерево: береза

Сегодня вам хочется перемен – и они возможны, если позволите себе отойти от привычного.

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Тельцам – мягкое внутреннее движение

Дерево: ива

День способствует эмоциональным практикам, общению с близкими и медленному, но глубокому самопознанию. Ива ведет вас ласково.

Близнецам – вдохновение в каждом слове

Дерево: рябина

Ваше слово сегодня имеет вес — особенно будут хорошо прибегать творческие дела, переговоры и публичные выступления. Рябина усиливает вашу способность воздействовать красиво.

Ракам — уравновешивание из-за эмоций.

Дерево: ива

Этот день просит вас не отстраняться от своих чувств. То, что вы проживаете, имеет значение. Ива поможет нежно поддержать себя.

Львам — откровенность с собой

Дерево: дуб

После решительности предыдущих дней дуб сегодня просит честности. Действительно ли ваши решения вам служат? Пора проверить глубины.

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Девам — интуитивное прозрение

Дерево: бузина

Вы можете внезапно осознать то, что долго ускользало. Бузина активирует ваше подсознание – запишите сны, обратите внимание на знаки.

Весам – покой среди слов

Дерево: рябина

Избегайте споров — лучше найдите способ сказать то же самое, но с любовью. Рябина поддержит в создании гармонии через голос.

Скорпионам – внутренний мир как источник

Дерево: бузина

Ваша глубина сегодня – ваша сила. Не бойтесь погрузиться в себя. Бузина будет вести туда, где произрастает ваша мудрость.

Стрельцам — довериться моменту

Дерево: ольха

Не планируйте жестко. Сегодня день перемен, ведущих к лучшему. Ольха дает упругость мышления и силу адаптации.

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Козерогам – мягкость в форме

Дерево: дуб

Ваш авторитет не требует давления. Дуб сегодня дает вам спокойную жесткость — вас услышат даже в молчании.

Водолеям – вдохновение в деталях

Дерево: рябина

Маленькие вещи сегодня имеют большое значение.

Рыбам – защита через глубину

Дерево: бузина

Ваша интуиция острая, как никогда. Бузина помогает отмежеваться от лишнего и почувствовать, что вас питает, а что истощает.

24 июля – день вдохновения, интуиции и тонких эмоций. Рябина активирует силу слова и красоты, бузина – глубину души и защиту. Они ведут к гармонии – если вы слушаете себя внимательно.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .