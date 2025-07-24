Кельтский гороскоп на 25 июля 2025: Овнам — обновление, Скорпионам — проницательность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Кельтский гороскоп деревьев — это система, в которой природа подсказывает человеку путь к гармонии. Каждый день имеет своего зеленого покровителя – дерево, формирующее настроение и внутреннюю динамику. 25 июля — время, когда деревья береза и десны учат обновлять мышление, избавляться от лишнего и искать истину. Их энергия подходит для новых начинаний, четких решений и интуитивного считывания знаков.

Что именно деревья советуют каждому знаку — читайте ниже в мистическом гороскопе от эзотерика Елены Кузьмич.

Овнам — свежее дыхание новизны

Дерево: береза

Береза открывает перед вами новую главу. День хорошо подходит для перезагрузки: измените что-то в быту, облике или образе мышления. Легкость — ваш проводник.

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Тельцам — уютная стабильность

Дерево: тис

Тис помогает глубже погрузиться в дела, нуждающиеся в терпении. Не спешите — ваша сила сегодня в спокойной настойчивости и верности себе.

Близнецам — сосредоточенная мудрость

Дерево: каштан

Каштан советует вам сфокусироваться на одном задании. Бдительность и ясность принесут гораздо больше, чем поверхностная активность. Работайте глубоко и получите плоды.

Ракам — гибкая устойчивость

Дерево: ольха

Ольха поддерживает вас в изменениях, которые вы давно откладывали. Не бойтесь немного отойти от привычного сценария.

Львам — уверенность в чувствах

Дерево: осина

Осина помогает овладеть колебаниями. Если вы сомневаетесь — вспомните, кто вы. Сегодня пора четко заявить о своих намерениях и не сомневаться в себе.

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Девам — движение к обновлению

Дерево: орех

Орех поддерживает вас в поисках новых знаний и смыслов. Вы готовы к внутренней перестройке — день идеально подходит для обучения, анализа и планирования.

Весам — баланс через действие

Дерево: клен

Клен советует не зависать в раздумьях. Ваша естественная дипломатия сегодня совмещается с решимостью. Маленький шаг вперед изменит ситуацию к лучшему.

Скорпионам — пронзительный взгляд

Дерево: ясень

Ясень обостряет вашу интуицию. Вы способны увидеть суть вещей и разоблачить иллюзии. Доверяйте своему видению даже если другие его не разделяют.

Стрельцам — мудрость в простом

Дерево: дерн

Дерен дарит ясность в обыденности. Обратите внимание на мелочи – именно у них ключ к большим изменениям. День хорош для уборки, встреч и возвращения к себе.

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Козерогам — укорененность и выдержка

Дерево: граб

Граб держит структуру, когда другие сомневаются. Используйте день, чтобы укрепить свои позиции: финансово, профессионально или нравственно. Вы – опора.

Водолеям — эхо будущего

Дерево: орешник

Орешник дарит признаки грядущего. Ваш разум сегодня особенно чувствителен к символам. Прислушайтесь к снам, знакам, неожиданным словам — у них ответ.

Рыбам — нежность и присутствие

Дерево: слива

Слива приглашает вас к мягкому созерцанию. Не надо бежать — просто будьте здесь и сейчас. Красоту момента открывает покой, а не напряжение.

25 июля – день для тех, кто готов видеть глубже. Береза вдохновляет на легкость и перезапуск, десны — на проницательность и четкое видение. Они не просто меняют взгляд — они меняют сам путь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.