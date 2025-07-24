ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
104
Время на прочтение
3 мин

Кельтский гороскоп на 25 июля 2025: Овнам — обновление, Скорпионам — проницательность

25 июля усиливает нас деревья ясеня и березы — символы обновления, прозрачности и глубокого сознания. День способствует осознанию подлинных желаний и движения в новом направлении.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Кельтский гороскоп деревьев — это система, в которой природа подсказывает человеку путь к гармонии. Каждый день имеет своего зеленого покровителя – дерево, формирующее настроение и внутреннюю динамику. 25 июля — время, когда деревья береза и десны учат обновлять мышление, избавляться от лишнего и искать истину. Их энергия подходит для новых начинаний, четких решений и интуитивного считывания знаков.

Что именно деревья советуют каждому знаку — читайте ниже в мистическом гороскопе от эзотерика Елены Кузьмич.

Овнам — свежее дыхание новизны

Дерево: береза
Береза открывает перед вами новую главу. День хорошо подходит для перезагрузки: измените что-то в быту, облике или образе мышления. Легкость — ваш проводник.

Тельцам — уютная стабильность

Дерево: тис
Тис помогает глубже погрузиться в дела, нуждающиеся в терпении. Не спешите — ваша сила сегодня в спокойной настойчивости и верности себе.

Близнецам — сосредоточенная мудрость

Дерево: каштан
Каштан советует вам сфокусироваться на одном задании. Бдительность и ясность принесут гораздо больше, чем поверхностная активность. Работайте глубоко и получите плоды.

Ракам — гибкая устойчивость

Дерево: ольха
Ольха поддерживает вас в изменениях, которые вы давно откладывали. Не бойтесь немного отойти от привычного сценария.

Львам — уверенность в чувствах

Дерево: осина
Осина помогает овладеть колебаниями. Если вы сомневаетесь — вспомните, кто вы. Сегодня пора четко заявить о своих намерениях и не сомневаться в себе.

Девам — движение к обновлению

Дерево: орех
Орех поддерживает вас в поисках новых знаний и смыслов. Вы готовы к внутренней перестройке — день идеально подходит для обучения, анализа и планирования.

Весам — баланс через действие

Дерево: клен
Клен советует не зависать в раздумьях. Ваша естественная дипломатия сегодня совмещается с решимостью. Маленький шаг вперед изменит ситуацию к лучшему.

Скорпионам — пронзительный взгляд

Дерево: ясень
Ясень обостряет вашу интуицию. Вы способны увидеть суть вещей и разоблачить иллюзии. Доверяйте своему видению даже если другие его не разделяют.

Стрельцам — мудрость в простом

Дерево: дерн
Дерен дарит ясность в обыденности. Обратите внимание на мелочи – именно у них ключ к большим изменениям. День хорош для уборки, встреч и возвращения к себе.

Козерогам — укорененность и выдержка

Дерево: граб
Граб держит структуру, когда другие сомневаются. Используйте день, чтобы укрепить свои позиции: финансово, профессионально или нравственно. Вы – опора.

Водолеям — эхо будущего

Дерево: орешник
Орешник дарит признаки грядущего. Ваш разум сегодня особенно чувствителен к символам. Прислушайтесь к снам, знакам, неожиданным словам — у них ответ.

Рыбам — нежность и присутствие

Дерево: слива
Слива приглашает вас к мягкому созерцанию. Не надо бежать — просто будьте здесь и сейчас. Красоту момента открывает покой, а не напряжение.

25 июля – день для тех, кто готов видеть глубже. Береза вдохновляет на легкость и перезапуск, десны — на проницательность и четкое видение. Они не просто меняют взгляд — они меняют сам путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie