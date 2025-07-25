Кельтский гороскоп на 26 июля 2025: Ракам – защита, Львам – внутренний огонь

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Кельтский гороскоп деревьев – это система, в которой природа подсказывает путь к гармонии. Каждый день имеет дерево-покровителя, формирующее атмосферу, внутреннее настроение и тип решений. 26 июля деревья напоминают: настоящая сила в выдержке и ясном намерении. Энергия дня способствует внутреннему очищению, эмоциональной стабильности и правильному выбору момента для действия.

Что именно деревья советуют каждому знаку – читайте ниже в мистическом гороскопе от эзотерика Елены Кузьмич .

Овнам – момент вдохновения

Дерево: тополь

Тополь преподносит ваши идеи вверх. Это день инсайтов и новых видений. Если долго не могли найти решение, сегодня оно может спуститься прямо с неба. Доверяйте предчувствиям.

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Тельцам - связь поколений

Дерево: бук

Бук дарит силу традиций. День идеален для общения со старшими, изучения семейной истории или просто глубокого погружения в то, что вас формирует. То, что проверено временем, сегодня работает лучше.

Близнецам – сила легкости

Дерево: липа

Липа помогает наладить связки. Хорошо вести переговоры, мириться, находить общий язык даже там, где еще вчера царила тишина. Ваше слово сегодня может исцелить.

Ракам – спокойная защита

Дерево: можжевельник

Можжевельник предохраняет от эмоциональной перегрузки. День требует мягкой изоляции – позвольте себе отдохнуть от шума. Создайте вокруг себя простор, где вам безопасно.

Львам — зажечь огонь действий

Дерево: сосна

Важно не сомневаться: этот день подталкивает к честному, уверенному действию.

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Девам – устойчивость в простоте

Дерево: ясень обыкновенный

Ясень придает вам ясность и устойчивость в ежедневных делах. Сегодня хорошо приводить в порядок документы, завершать начатое, упорядочивать пространство. Ваше спокойствие — лучшая стратегия.

Весам – красота как ответ

Дерево: жимолость

Жимолость вдохновляет вас искать красоту в простых вещах. Украсьте дом, оденьтесь в любимое, напишите приятное сообщение близкому человеку. Ваша гармония лечит других.

Скорпионам – обновление из-за смелости

Дерево: кизил

Кизил открывает силу для внутренней перестройки. Это день решений, которых вы боялись. Уверенность не обязательно должна быть громкой — главное, что она внутри.

Стрельцам – вера в собственную правду

Дерево: яблоня дикая

Эта яблоня не о комфорте, а об истине. День требует искренности с собой. Если что-то не ваше – признайте это. Это день освобождения от ненужного из-за честности.

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Козерогам – выдержка и целеустремленность

Дерево: терн

Терен не торопится, но всегда прорастает. То, что вы вкладываете сейчас, принесет результат не сразу – но надежно. Сохраняйте фокус и действуйте без лишних эмоций.

Водолеям – идеи из будущего

Дерево: акация

Акация пробуждает тонкое чувство будущих волн. Вас могут озарить мысли, которые опережают свое время.

Рыбам – нежная трансформация

Дерево: калина

Калина сегодня говорит на языке сердца. Это день для эмоционального очищения, прощения и сопереживания. Даже одно доброе действие сегодня обладает магической силой.

26 июля - день бережных решений и внутреннего обновления. Сосна зажигает огонь действий, а можжевельник создает круг защиты. Это идеальное время для тех, кто хочет действовать уверенно, не утрачивая душевного уюта.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.