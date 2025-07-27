Кельтский гороскоп на 27 июля 2025: Стрельцам — целеустремленность, Водолеям — магия интуиции.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Кельтский гороскоп деревьев опирается на традиции друидов, считавших деревья живыми проводниками энергии. У каждого дня свое дерево-покровитель, которое помогает понять себя глубже. 27 июля – время уверенности, структурности и внутренней чувствительности. Граб дарит выдержку, а ива – интуицию. Это хороший момент для восстановления эмоционального баланса и определения приоритетов.

Что именно деревья советуют каждому знаку – читайте ниже в мистическом гороскопе от эзотерика Елены Кузьмич.

Овнам – огонь без напряжения

Дерево: сосна

Сосна дает вам силу двигаться, не теряя гибкости. Не нужно ломать стены – иногда дверь уже открыта. Действуйте спокойно, но уверенно.

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Тельцам – глубокий покой

Дерево: ольха

Ольха дает опору под ногами. Сегодня вы почувствуете, где настоящее "твое", а где иллюзия. Идеальный день для того, чтобы вернуться к основаниям и подпитать себя.

Близнецам – баланс в слове

Дерево: клен

Клен дарит способность быть отзывчивым коммуникатором. Вы чувствуете, что сказать – и главное, как. День благоприятен для писем, переговоров и искренних разговоров.

Ракам — эмоциональное заземление

Дерево: тис

Тис дает глубокую внутреннюю силу. Сегодня вам не стоит спешить – все ответы уже у вас. Просто позвольте им проявиться.

Львам — возрождение веры в себя

Дерево: каштан

Каштан очищает от сомнений и помогает вспомнить, кто вы. День, когда стоит посмотреть на себя не глазами других, а по своей высоте.

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Девам - энергия рода

Дерево: бук

Бук ведет к более глубоким корням. Вы сегодня особенно чувствительны к энергии семьи, истории, традициям. Возможен контакт с прошлым, который откроет новый путь.

Весам – гармония и доброжелательность

Дерево: липа

Липа помогает улаживать конфликты, примирять и объединять. В ваших словах – нежность, в вашем присутствии – мир. Воспользуйтесь этим даром.

Скорпионам – правда внутри

Дерево: осина

Осина помогает преодолеть внутренние тени. То, что вас тревожит сегодня может трансформироваться в ресурс. Не убегайте – посмотрите вглубь.

Стрельцам – точность и выдержка

Дерево: граб

Граб дает целеустремленность, которой иногда вам не хватает. День хорош для конкретных шагов, планирования и выверенных решений. Вы знаете, куда идти.

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Козерогам – утонченность в силе

Дерево: жимолость

Жимолость помогает действовать мягко, но результативно. Вы можете оказывать влияние без давления, изменять без конфликта. Это — ваше особое мастерство.

Водолеям – доверие к интуиции

Дерево: ива

Ива открывает тонкое видение. Вы сегодня особенно чувствительны к энергии людей и пространству. Прислушайтесь — даже малейшая подсказка может изменить направление.

Рыбам – эмоциональная прозрачность

Дерево: орех

Орех помогает структурировать внутренний мир. Ваши эмоции сейчас глубоки, но их можно осознать и навести. Ведите дневник, разговаривайте с близкими, не молчите.

27 июля – это день, когда ум и сердце могут сотрудничать.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .