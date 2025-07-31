- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 369
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп на 31 июля 2025: Близнецам — гармония по делам, Львам — уверенность в выборе
31 июля дает шанс завершить важное, принять решение и увидеть результаты. Энергия дня поддерживает ясность мыслей и внутреннюю силу без лишних сомнений и напряжения.
Кельтский гороскоп деревьев – это древнее знание о естественных энергетических подсказках. Каждый день связан с определенным деревом, символизирующим интуицию, силу, вдохновение или внутреннее спокойствие. Эта система помогает понять себя глубже, обрести внутренний ритм и двигаться естественно и осознанно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овны (21 марта – 20 апреля)
Дерево дня: каштан
Вы набираете смелости говорить то, что давно в сердце. Каштан поддерживает четкость и силу изречения.
Тельцы (21 апреля – 20 мая)
Дерево дня: клен
Клен помогает найти баланс в словах и эмоциях – время для чуткого, но трезвого подхода.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Дерево дня: рябина
Рябина усиливает способность говорить правду легко и красиво. Сегодня ваше слово значит.
Раки (22 июня – 22 июля)
Дерево дня: осина
Осина прочищает старые эмоциональные блоки. Это хороший момент, чтобы обрести внутреннее спокойствие.
Львы (23 июля – 23 августа)
Дерево дня: тысячелистник
Тысячелистник учит слышать себя нравственно. Не так важно звучать самое громкое, как говорить ответственно и искренне.
Девы (24 августа – 23 сентября)
Дерево дня: ольха
Ольха призывает держать внутреннюю честность в каждом деле. Сегодня действуйте со смирением, а не по умолчанию.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Дерево дня: лиственница
Лиственница ведет к легкости в выборе. Если перед вами решение — выберите резонирующий с душой.
Скорпионы (24 октября – 22 ноября)
Дерево дня: ива
Ива усиливает интуицию и гибкость. Позвольте почувствовать, что управляет вами, а не анализировать через разум.
Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)
Дерево дня: тис
Тис – символ внутренней силы и обороны. На вас можно положиться сегодня без лишней драматургии.
Козероги (22 декабря – 20 января)
Дерево дня: береза
Береза очистит простор старых мыслей. Это день для обновления приоритетов и легкости решения.
Водолеи (21 января – 18 февраля)
Дерево дня: липа
Липа пробуждает чувственность и намек на непосредственную доброжелательность. Найдите красоту в повседневном простом контакте.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Дерево дня: бук
Бук дает стабильность и ясную структуру. Испытывайте эмоции, но не теряйте логику – даже в мягком движении.
31 июля – день точных решений и внутреннего баланса. Деревья дня активируют ясность и поддержку, чтобы двигаться уверенно, но с душой.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине.
Знаток влияния планет считает, что Россия будет атаковать еще более крупные города, но финал возможен уже скоро.