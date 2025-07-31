Кельтский гороскоп на 31 июля 2025: Близнецам — гармония по делам, Львам — уверенность в выборе

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Кельтский гороскоп деревьев – это древнее знание о естественных энергетических подсказках. Каждый день связан с определенным деревом, символизирующим интуицию, силу, вдохновение или внутреннее спокойствие. Эта система помогает понять себя глубже, обрести внутренний ритм и двигаться естественно и осознанно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овны (21 марта – 20 апреля)

Дерево дня: каштан

Вы набираете смелости говорить то, что давно в сердце. Каштан поддерживает четкость и силу изречения.

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Тельцы (21 апреля – 20 мая)

Дерево дня: клен

Клен помогает найти баланс в словах и эмоциях – время для чуткого, но трезвого подхода.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Дерево дня: рябина

Рябина усиливает способность говорить правду легко и красиво. Сегодня ваше слово значит.

Раки (22 июня – 22 июля)

Дерево дня: осина

Осина прочищает старые эмоциональные блоки. Это хороший момент, чтобы обрести внутреннее спокойствие.

Львы (23 июля – 23 августа)

Дерево дня: тысячелистник

Тысячелистник учит слышать себя нравственно. Не так важно звучать самое громкое, как говорить ответственно и искренне.

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Девы (24 августа – 23 сентября)

Дерево дня: ольха

Ольха призывает держать внутреннюю честность в каждом деле. Сегодня действуйте со смирением, а не по умолчанию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Дерево дня: лиственница

Лиственница ведет к легкости в выборе. Если перед вами решение — выберите резонирующий с душой.

Скорпионы (24 октября – 22 ноября)

Дерево дня: ива

Ива усиливает интуицию и гибкость. Позвольте почувствовать, что управляет вами, а не анализировать через разум.

Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)

Дерево дня: тис

Тис – символ внутренней силы и обороны. На вас можно положиться сегодня без лишней драматургии.

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Козероги (22 декабря – 20 января)

Дерево дня: береза

Береза очистит простор старых мыслей. Это день для обновления приоритетов и легкости решения.

Водолеи (21 января – 18 февраля)

Дерево дня: липа

Липа пробуждает чувственность и намек на непосредственную доброжелательность. Найдите красоту в повседневном простом контакте.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Дерево дня: бук

Бук дает стабильность и ясную структуру. Испытывайте эмоции, но не теряйте логику – даже в мягком движении.

31 июля – день точных решений и внутреннего баланса. Деревья дня активируют ясность и поддержку, чтобы двигаться уверенно, но с душой.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине.

Знаток влияния планет считает, что Россия будет атаковать еще более крупные города, но финал возможен уже скоро.