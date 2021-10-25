"Кельтский Хэллоуин" Самайн 31 октября: история, традиции и что обязательно нужно делать

Самайн - это "кельтский Новый год".
Самайн или Самхейн — это кельтский праздник окончания уборки урожая. Он знаменовал собой окончание одного сельскохозяйственного года и начало следующего. Впоследствии совпал по дате с кануном Дня всех святых, повлияв на традиции народно-католического праздника Хэллоуин. У кельтов год был разделен на две половины — темную и светлую. Самайн являлся праздником встречи темной стороны года, он считался началом нового года и этот праздник отмечался три дня.
Это - один из восьми главных праздников Колеса Года у виккан и других неоязычников.
Также этот праздник называют Канун дня Всех Святых, День усопших, Праздник яблок и Третий праздник урожая.
Эзотерики считают, что в ночь на 1 ноября истончается грань между миром людей и миром духов. Так как в этот день приподнимается завеса между мирами, легко можно перейти из одного мира в другой. Также - это чудесная возможность разобраться в себе, время глубоких раздумий, период, чтобы оглянуться на уходящий год, примириться с неизбежностью того аспекта жизни, над которым мы не властны, - смертью.
Самайн: неоязыческая трактовка
Во время осеннего равноденствия сентябре, на Мабон, как еще называют этот день неоязычники, Богиня спускается под землю, а Бог умирает. Из-за этого это прекрасный период, чтобы встретится лицом к лицу со своими страхами и осознать их. На неоязычники прощаются с Богом, но разлука будет недолгой. Ведь он лишь в который раз умирает, чтобы вновь воскреснуть на Йоль - зимние солнцестояние.
Колесо года двигается и уже в декабре мы встретимся с молодым богом Солнца и начнем движение к свету и пробуждению - весне.
Праздник связан с богинями Керридвен, Геката, Исида (Иннана).
Самайн: что нужно делать
- Гадать и медитировать с регрессией в прошлые жизни.
- Убрать и чистить дом.
- Уплачивать долги.
- Оставить для умерших еду и питье.
- Украсить дом сухими ветками и осенними листьями.
- Расставьте дома свечи, помня о пожарной безопасности.
- Приготовить мясо, запеченные яблоки с корицей или медом. Для противников животной пищи рекомендуется соевый творог.
- Сделайте рагу.
- Поставьте на стол сливочное масло. Другие молочные продукты тоже приветствуются.
- Купите лесные орехи як качестве оберега.
- Приготовьте глинтвейн. Соки, кисели, медовуха тоже подойдут. Красное вино и пиво являются традиционными напитками для Самайна.
- Купите имбирные пряники, а также приготовите блюда из свеклы, репы и тыквы.
- Перепрыгивайте через костер или проходите между двух костров
- Принимайте гостей, ходите в гости самим.
- Дарите друг другу талисманы на удачу.
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