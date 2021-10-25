"Кельтский Хэллоуин" Самайн 31 октября: история, традиции и что обязательно нужно делать

Самайн - это "кельтский Новый год".

Самайн или Самхейн — это кельтский праздник окончания уборки урожая. Он знаменовал собой окончание одного сельскохозяйственного года и начало следующего. Впоследствии совпал по дате с кануном Дня всех святых, повлияв на традиции народно-католического праздника Хэллоуин. У кельтов год был разделен на две половины — темную и светлую. Самайн являлся праздником встречи темной стороны года, он считался началом нового года и этот праздник отмечался три дня.

Это - один из восьми главных праздников Колеса Года у виккан и других неоязычников.

Также этот праздник называют Канун дня Всех Святых, День усопших, Праздник яблок и Третий праздник урожая.

Эзотерики считают, что в ночь на 1 ноября истончается грань между миром людей и миром духов. Так как в этот день приподнимается завеса между мирами, легко можно перейти из одного мира в другой. Также - это чудесная возможность разобраться в себе, время глубоких раздумий, период, чтобы оглянуться на уходящий год, примириться с неизбежностью того аспекта жизни, над которым мы не властны, - смертью.

Самайн: неоязыческая трактовка

Во время осеннего равноденствия сентябре, на Мабон, как еще называют этот день неоязычники, Богиня спускается под землю, а Бог умирает. Из-за этого это прекрасный период, чтобы встретится лицом к лицу со своими страхами и осознать их. На неоязычники прощаются с Богом, но разлука будет недолгой. Ведь он лишь в который раз умирает, чтобы вновь воскреснуть на Йоль - зимние солнцестояние.

Колесо года двигается и уже в декабре мы встретимся с молодым богом Солнца и начнем движение к свету и пробуждению - весне.

Праздник связан с богинями Керридвен, Геката, Исида (Иннана).

Самайн: что нужно делать

Гадать и медитировать с регрессией в прошлые жизни.

Убрать и чистить дом.

Уплачивать долги.

Оставить для умерших еду и питье.

Украсить дом сухими ветками и осенними листьями.

Расставьте дома свечи, помня о пожарной безопасности.

Приготовить мясо, запеченные яблоки с корицей или медом. Для противников животной пищи рекомендуется соевый творог.

Сделайте рагу.

Поставьте на стол сливочное масло. Другие молочные продукты тоже приветствуются.

Купите лесные орехи як качестве оберега.

Приготовьте глинтвейн. Соки, кисели, медовуха тоже подойдут. Красное вино и пиво являются традиционными напитками для Самайна.

Купите имбирные пряники, а также приготовите блюда из свеклы, репы и тыквы.

Перепрыгивайте через костер или проходите между двух костров

Принимайте гостей, ходите в гости самим.

Дарите друг другу талисманы на удачу.

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