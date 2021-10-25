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"Кельтский Хэллоуин" Самайн 31 октября: история, традиции и что обязательно нужно делать

"Кельтский Хэллоуин" Самайн 31 октября: история, традиции и что обязательно нужно делать

ТСН.ua

Самайн - это "кельтский Новый год". 

Самайн или Самхейн — это кельтский праздник окончания уборки урожая. Он знаменовал собой окончание одного сельскохозяйственного года и начало следующего. Впоследствии совпал по дате с кануном Дня всех святых, повлияв на традиции народно-католического праздника Хэллоуин. У кельтов год был разделен на две половины — темную и светлую. Самайн являлся праздником встречи темной стороны года, он считался началом нового года и этот праздник отмечался три дня. 

Это - один из восьми главных праздников Колеса Года у виккан и других неоязычников.

Также этот праздник называют Канун дня Всех Святых, День усопших, Праздник яблок и Третий праздник урожая.

Эзотерики считают, что в ночь на 1 ноября истончается грань между миром людей и миром духов. Так как в этот день приподнимается завеса между мирами, легко можно перейти из одного мира в другой. Также - это чудесная возможность разобраться в себе, время глубоких раздумий, период, чтобы оглянуться на уходящий год, примириться с неизбежностью того аспекта жизни, над которым мы не властны, - смертью. 

Самайн: неоязыческая трактовка

Во время осеннего равноденствия сентябре, на Мабон, как еще называют этот день неоязычники, Богиня спускается под землю, а Бог умирает. Из-за этого это прекрасный период, чтобы встретится лицом к лицу со своими страхами и осознать их. На неоязычники прощаются с Богом, но разлука будет недолгой. Ведь он лишь в который раз умирает, чтобы вновь воскреснуть на Йоль - зимние солнцестояние. 

Колесо года двигается и уже в декабре мы встретимся с молодым богом Солнца и начнем движение к свету и пробуждению - весне. 

Праздник связан с богинями Керридвен, Геката, Исида (Иннана). 

Самайн: что нужно делать 

  • Гадать и медитировать с регрессией в прошлые жизни.
  • Убрать и чистить дом. 
  • Уплачивать долги.
  • Оставить для умерших еду и питье.
  • Украсить дом сухими ветками и осенними листьями.
  • Расставьте дома свечи, помня о пожарной безопасности. 
  • Приготовить мясо, запеченные яблоки с корицей или медом. Для противников животной пищи рекомендуется соевый творог.
  • Сделайте рагу. 
  • Поставьте на стол сливочное масло. Другие молочные продукты тоже приветствуются. 
  • Купите лесные орехи як качестве оберега. 
  • Приготовьте глинтвейн. Соки, кисели, медовуха тоже подойдут. Красное вино и пиво являются традиционными напитками для Самайна. 
  • Купите имбирные пряники, а также приготовите блюда из свеклы, репы и тыквы. 
  • Перепрыгивайте через костер или проходите между двух костров
  • Принимайте гостей, ходите в гости самим. 
  • Дарите друг другу талисманы на удачу.

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